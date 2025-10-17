Ahmićeva će počupati kosu s glave! Luka skočio i priznao: Da nisam sa Aneli, Maja bi bila devojka sa kojom bih voleo da provedem vreme (VIDEO)

Šok za šokom!

Asmin Durdžić skočio je nakon Dačinog izlaganja jer ga je potkačio.

- Isto to važi i za Asmina, ništa on nije bolji od njega - rekao je Dača.

- Ej mali, ti pazi šta pričaš! Šta znači to da nisam ništa bolji od njega?! Ja šta pričam, to pričam ovde, on krije - rekao je Asmin.

- Ja znam šta pričam, čokoladice i ostalo, znam šta pričam - rekao je Dača.

- Pustite vi mene, tišina je glasnija od zvuka...Ako sam se nasmejao što je Maja nešto odgovorila - rekao je Luka.

- Ti skačeš kada je rekla da je Grofica veštica, a ne skačeš kada je rekla da izgleda kao majmun - rekao je Dača.

- Nije to do toga, nego je da li poštujem ili ne. Taj dan kada ja sa Aneli ne budem bio, kao što je bio slučaj sa Sandrom, to je kraj onda! - rekao je Vujović.

- Hipotetički, da ne budeš sa Aneli, da li bi bio sa Majom u vezi - pitala je Miljana.

- Nisam je upoznao. Hipotetički da nisam sa Aneli, Maja bi bila devojka sa kojom bih voleo da provedem vreme - rekao je Luka.

- Od ovog trenutka više nikada iz mojih usta nećete čuti da on voli Aneli - skočila je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić