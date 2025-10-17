AKTUELNO

Domaći

Ahmićeva će počupati kosu s glave! Luka skočio i priznao: Da nisam sa Aneli, Maja bi bila devojka sa kojom bih voleo da provedem vreme (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok za šokom!

Asmin Durdžić skočio je nakon Dačinog izlaganja jer ga je potkačio.

- Isto to važi i za Asmina, ništa on nije bolji od njega - rekao je Dača.

- Ej mali, ti pazi šta pričaš! Šta znači to da nisam ništa bolji od njega?! Ja šta pričam, to pričam ovde, on krije - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja znam šta pričam, čokoladice i ostalo, znam šta pričam - rekao je Dača.

- Pustite vi mene, tišina je glasnija od zvuka...Ako sam se nasmejao što je Maja nešto odgovorila - rekao je Luka.

- Ti skačeš kada je rekla da je Grofica veštica, a ne skačeš kada je rekla da izgleda kao majmun - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije to do toga, nego je da li poštujem ili ne. Taj dan kada ja sa Aneli ne budem bio, kao što je bio slučaj sa Sandrom, to je kraj onda! - rekao je Vujović.

- Hipotetički, da ne budeš sa Aneli, da li bi bio sa Majom u vezi - pitala je Miljana.

- Nisam je upoznao. Hipotetički da nisam sa Aneli, Maja bi bila devojka sa kojom bih voleo da provedem vreme - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Od ovog trenutka više nikada iz mojih usta nećete čuti da on voli Aneli - skočila je Matora.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Domaći

ANELI ĆE POČUPATI KOSU S GLAVE! Greška, greška... Maja i Luka se sve vreme peckali, razvukli osmehe od uva do uva (VIDEO)

Zadruga

POLAKO PUCA TIKVA?! Luka otkrio da mu smeta druženje Filipa i Asmina, Maja oplela po Aneli, Terza ga SASEKAO: Njega će ona posvađati sa svima! (VIDEO)

Domaći

SVE KARTE IDU PROTIV ANELI! Bajo stao uz Maju Marinković, Ahmićeva će počupati svu kosu s glave (FOTO)

Domaći

ČEKA DA ANELI NAPRAVI GREŠKU! Dačo izneo detalje Lukine DVOSTRUKE igre i njegovog muvanja sa Majom: Ahmićeva će počupati kosu s glave (VIDEO)

Domaći

Dva puta je bila na psihijatriji: Nerio šokirao otkrićem da je Sita bila zatvorena na klinici, Asmin priznao: Boris je problem, Ines neka ispriča! (VI

Zadruga

ANELI ĆE POČUPATI KOSU S GLAVE: Kačavenda ne može da dočeka da Maja krene u pohod na Luku! (VIDEO)