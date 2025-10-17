Šok!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima Elite naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Asmina Durdžića i Miljane Kulić u kom je Asmin otkrio da je Sita Ahmić imala intimne odnose za novac u Bujanovcu, pa i da je išla s nekom drugaricom kod nekoga, pa je taj dečko, kako on kaže, imao odnos s obe.

- To za droge je meni pričala lično Aneli, vukla je kok*in, njen brat je zaključavao u sobu kada je krizirala da ne bi pravila skandale po gradu. Meni je to Aneli pričala, brat je potvrdio. Kada je bila drogirana ona je skočila čoveku na haubu, pa je vozio po Sarajevu...O Siti pričamo, da, kada je dobila dete prvo je poslala Aneli u Švajcarsku, ima Marko Sumran, on ih okupi, pa ih vodi u Švajcarsku. Imam druga koji je jako poznat javnosti, ima u Pragu diskoteku i ostalo...Da, one nose piće i dobiju 10 odsto od stola što se zaradi, a dobiju 150 da prime. Aleksandra Nikolić, da, pobednica, ona je bila sa Aneli zajedno u Švajcarskoj. Ja imam drugove koji drže te lokale, oni su Albanci, jako moćni momci. Ja sam išao po Aneli u Švajcarsku, ona je meni govorila da radi u kazinu i da deli žetone. Imam i snimljen razgovor sa Nikicom, kada su dobili prvu ćerku bili su u finansijskoj krizi, molila ga je da je pusti u Švajcarsku i da će ona da se vrati s 30.000 evra. Pa da uceni lika, tako što ima nešto s njim i onda preti da će da pošalje ženi. Zašto Marinko Zovko nije tužio?! Zato što možda ima mamu, tatu, sestru...Prvo je to za test na trudnoću, pa kada je došao da da pare za stan, stali su ispred njega, uzeli mu pare, pa dao 10 ili 15 hiljada evra da otkupi auto. Ja sam zvao njenu drugaricu Maju da dođe po Aneli da je vodi po frizerima i kada je došla kući napadala je Muju...Ona je htela da nastavi priču Stanije i Asmina, ja sam pričao mnogo sa Markom Đedovićem i Milenom Kačavendom. Kačavenda je izlanula u emisiji, mene je Sita svaki dan zvala i pitala me je da li ulazim. Sj*bao sam se kada sam pitao da sam stigao u Beograd, pošto su oni bili u Beogradu. Zvala me je uplašeno i pitala me da li sam stvarno tu, rekao sam joj da jesam i da zove Luku da vidim Noru. Njoj ta mala Nadija, ćerka Hari Poter, pravi profile, pa se ona sama sebi zahvaljuje. Mene Aneli ne zanima, ja dok sam bio sa Aneli, ja nisam imao godinu dana se*s, nije mi se di*ao, popijem kamagru i neće. Zašto bih ja ostavio ženu koju volim?! Ja sam sa Aneli raskinuo, oni to zaboravljaju, pa ne kapiram poentu da je volim - rekao je Asmin.

- Ti si toj ženi slao pare, opraštao se i dopisivao - rekao je Mića.

- Vidi budale, ja bih njoj i dan-danas slao pare da je bila normalna. Ja sam njoj rekao da bude samo majka i da mene ne sramoti, rekao sam joj da će imati i ona i Nora sve što ima i moja devojka. Nije htela, htela je da se drogira i da pije i da bude poznata u Eliti 7 - rekao je Asmin.

- Ja sam ti kriv, a ti si ku*vama pravio decu - skočio je Mića.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić