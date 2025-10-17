Bora Santana nije preboleo Milicu? Miljana ga raskrinkala do srži, otkrila detalje koje je malo ko znao! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali priliku da komentarišu kako Aleksandra Jakšić blati Boru Santanu.

- Ja sam nesposoban, a ona je mnogo sposobna obzirom da nije uspela da me zadrži - rekao je Bora.

- On meni sad posvećuje više pažnje. Nisam se zaljubila i nek uživa sa Anastasijom, ja nisam ljubomorna - rekla je Jakšićka.

- Ne želim da uvijam u celofan i mislim da je Jakšićka bolji izbor i lepši par bi bili - rekla je Milena.

- Ja Boru podržavam i on je moj drug, rekao mi je da mu se isključivo ona sviđa. Bora je neko ko sve deli i mislim da nije imao lošu nameru nikakvu - rekla je Maja.

- Jakšićka je krenula da menja Boru, a nisu ni ušli u vezu. To mi se uopšte ne dopada - rekao je Đukić.

- Ona je ozbiljna žena sa stavom i mislim da će oni na kraju završiti zajedno - rekla je Vanja.

-Mislim da on i dalje pati za Milicom Kemez i da je ovde ušao da je preboli. Do sada je pet riba promenio - rekao je Uroš.

- On meni sad posvećuje više pažnje. Nisam se zaljubila i nek uživa sa Anastasijom, ja nisam ljubomorna - rekla je Jakšićka.

- Ne želim da uvijam u celofan i mislim da je Jakšićka bolji izbor i lepši par bi bili - rekla je Milena.

- Ja Boru podržavam i on je moj drug, rekao mi je da mu se isključivo ona sviđa. Bora je neko ko sve deli i mislim da nije imao lošu nameru nikakvu - rekla je Maja.

- Jakšićka je krenula da menja Boru, a nisu ni ušli u vezu. To mi se uopšte ne dopada - rekao je Đukić.

- Ona je ozbiljna žena sa stavom i mislim da će oni na kraju završiti zajedno - rekla je Vanja.

-Mislim da on i dalje pati za Milicom Kemez i da je ovde ušao da je preboli. Do sada je pet riba promenio. Mislim da Bora ne bira - rekao je Uroš.

- Ja da ne biram, ti bi odavno prošao - rekao je Bora.

- Meni je danas rekao da bi ga povredilo kad bi Milica ušla i poremetilo bi ga - rekla je Miljana.

- Ispratila sam Borino ponašanje prethodnih dana, jeste mu se možda Jakšićka svidela, ali nije dovoljno. Ona je ozbiljna žena i ima taj stav prema tim stvarima, a on je slobodniji i on to ne bi svakako prihvatio. Mislim da mu se Anastasija svakako svidela, rekao je da će da se potrudi oko nje - rekla je Sara.

- Je l' ste vi imali se*s uopšte - pitala je Ivana.

- Ne, Bora je izmislio jer sam rekla da je blam. Bora je iskreno, takav, dobar je - rekla je Sara.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić