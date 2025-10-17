Isplivalo Zoričino dupljaštvo! Anđelo je saterao u ćošak u samo par koraka, ona pokušala da se opere: Kod njega je sve fejk, kao i Anita! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima naredni video snimak na kom su imali priliku da vide razgovor Zorice Marković i Asmina Durdžića na kom oboje govore da Aneli i dalje voli Asmina i da sve što je grešila je iz velike emocije, kako oni kažu, prema njemu.

- Ja sam Zorici zamerio, rekla je da je na konto neke priče bilo, a ovde vidim da je drugačije. Prate mene kamere, prate nju, prate svakoga, meni je bila mišljenja da kada je Asmin sve radio radi jer je imao emocije prema Aneli, neosporno je da je govorila da je volela Asmina i da je bila željna porodice, te i da je Asmin svojim postupcima uništio to. Ja sam rekao da me bukvalno niko ne zanima što se tiče odnosa mene i Aneli, imam Filipa za kog mogu da kažem da mi je prijatelj. Moje mišljenje je da je deset puta više volela Janjuša nego Asmina, da nisu imali dete, ta priča bi se završila davnih dana - rekao je Luka.

- Razgovor je trajao jako dugo, Asmin nije pričao samo o njima dvoma, nego i o detetu i kako je Nora vezana za njega, naravno da je moj zaključak da ga ona i dalje voli, nek se ljuti ko hoće. Ženu ne poznajem - rekla je Zorica.

- Ja ne znam ko može da voli jednu osobu, pa da bude sa jednom toliko dugo, pa sa trećom. Mislim da je Asmin opsednut, ali ne mislim da voli Aneli toliko dugo i da bude sa Stanijom u odnosu - rekao je Vujović.

- Ona je znala za neke njegove prevare, kada je to opraštala, volela je, ali kada je žena povređena, ona se sveti - rekla je Zorica.

- Vi treba da shvatite, ja sam ostavio Aneli godinu dana pre Stanije. Aneli je meni, dok je bila sa mnom, sve živo je praštala. Ja joj kupim patike, dođem u stan i kao da je nisam prevario. Možda mene Aneli ne voli kao muškarca, ali voli život koji sam joj pružio, ona za tim pati. Uvek mi je govorila: "Ja posle tebe nikada neću naći momka", ulazi tu, ja joj šaljem pet hiljada evra da ima za život, oblati me najstrašnije i ulazi u odnos sa Janjušem. Ona ne voli nikoga kao osobu, ona voli samo moć, pare i luksuz. Ja nisam zaslužio da me Aneli voli kao muškarca, jer joj ja nisam pružio ni ljubav, ni zagrljaj, ni se*s, samo sam joj pružio novac jer je majka mog deteta - rekao je Asmin.

- On priča kada sam ja došao po Aneli i kada su nas sa terase snimili - rekao je Vujović.

- Primetio sam da se Zorica koja je dugogodišnji Lukin prijatelj se smeje na to. Kakvo god mišljenje da ima, treba da mu kaže u lice, a ne da se smeje kada neko tako priča o Aneli. Lažov, prevarant i muljator. Sve najgore o njoj mislim, prevarant je. Ja mislim da Aneli voli takav život, Asmin je rekao da nije imao se*sualni odnos sa Aneli, znači da je ostajala iz finansijskih razloga - rekao je Anđelo.

- Ja mnogo prijatelja imam gej populacije, to je gospoda, to su drugari, sve najbolje o njima mogu da kažem, ovo je ped*rčina u duši. Jedan smrad, prevarant, sve je fejk kod njega, kao Anita, kao i ova devojka Sara što mi kaže, rekla je da je kr*snuo - rekla je Zorica.

- Ti pričaš jednu te istu priču sto godina, poenta si ti koja si mufljuz i dupljak. Kako ne čujemo sada ljude da je Zorica u Asminovom klanu, s obzirom na to da veruje u Asminovu priču i ovo kaže, a ne veruje svom dugogodišnjeg prijatelja Luke, koji je verio tu devojku?! Kako ne čujem sada ove ljude, na primer, ovog degenerika?! - rekao je Ranković.

- Ko je u pravu dobije ka*u, a ti uvek dobijaš! Na osnovu priče sam imala pravo da kažem svoje mišljenje. Šta je problem?! Pera, što ti st*ra - rekla je Zorica.

- Pogledao sam ovaj video klip, jedna se priča priča ovde, druga na drugu stranu. Zorica ide na tu priču da veruju Asminu sve. Sećaš se Luka kada sam ja rekao za dopisivanje, Zorica je rekla da ne veruje i da to nije istina - rekao je Janjuš.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić