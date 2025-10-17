AKTUELNO

Zadruga

Nikad žešći udarac: Nerio opet stao uz Alibabu i otkrio da priča istinu o Ahmićkama, isplivali novi šok detalji o njihovoj prošlosti! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Opet ga podržao!

Asmin Durdžić porazgovarao je sa Neriom Ružanjijem o Siti Ahmić i Aneli Ahmić, a tom prilikom Alibaba je još jednom dokazao da govori istinu o porodici Ahmić obzirom da je Nerio potvrdio njenu priču.

- Ti si možda bio dete, ali sve što ja pričam je istina - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Čula se sa bivšim na dan svadbe: Bora nastavlja da raskrinkava Milicu Kemez, pa se odao i otkrio koliko ga boli njeno akcijanje s Đukićem! (VIDEO)

- Ja sam mogao da ustanem i kažem šta znam, šta pričaš istinu i šta je laž, ali me boli uvo da je branim - rekao je Nerio.

Foto: TV Pink Printscreen

- Možeš ti da braniš nju za stvari koje je znaš provereno, a šta ti znaš kad si imao pet godina - rekao je Alibaba.

- To da, mogao sam da kažem da ja nikad nisam video da se ona dr*gira, ali isto tako možeš da upališ njen lajv na Tik Toku i da vidiš da nije pri zdravoj svesti i kolike su joj oči - rekao je Nerio.

- Je l' brat prebio Aneli? - upitao je Alibaba.

pročitajte još

Ti si bio u zatvoru što si krao babama gaće i torbe: Nerio potvrdio Asminove priče o Grofičinoj kući, Durdžić ponovo zaratio s Lukom! (VIDEO)

- Jeste, polomio je zbog izlazaka i svega - rekao je Nerio.

- To je ozbiljan momak i svi ga poštuju, a one ga ne j*bu dva posto. Je l' imala Sita momka iz Sarajeva pre Nikice, pa ga tužila da je silovao - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Za to ne znam, znam za Nikicu jer je bio tu kad sam ja došao u Sarajevo - rekao je Nerio.

- Je l' si ikad pričao ujaku za Situ šta ti radi? - upitao je Alibaba.

- Jesam par puta, ali nije hteo da se meša jer ne zna sve detalje - rekao je Nerio.

pročitajte još

Ahmićeva će počupati kosu s glave! Luka skočio i priznao: Da nisam sa Aneli, Maja bi bila devojka sa kojom bih voleo da provedem vreme (VIDEO)

- Je l' ti znaš Zlatka? - upitao je Alibaba.

- Da, Anelinog bivšeg dečka. On je od nje stariji bio preko dvadeset godina - rekao je Nerio.

- I za to je govorila da lažem. Ona je imala 18 godina, a on 40 godina - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Bio je on meni drag - dodaje Nerio.

- Imala je ona dosta momaka u Dubrovniku - rekao je Alibaba.

pročitajte još

BIZARNIJE OD OVOGA NE MOŽE: Učesnici došli do šokantnog zaključka, uvereni da su Sita i Hanina tetka ZATRUDNELE sa ISTIM čovekom!

- Njega je Grofica volela, dolazio je kod nas kući i donosio poklone - otkriva Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Prva svađa u Eliti 8: Ivan zaratio sa novom učesnicom Aleksandrom Nikolić, Rajačić stao na stranu Marinkovića, šok (VIDEO)

Domaći

Prijavljena je TRI PUTA, a ne DVA: Isplivavaju novi detalji! Bivši učesnik Elite otkrio da Nerio PRIČA ISTINU (FOTO)

Zadruga

Dete bi sutra gledalo kako mu vređaš trudnu majku: Anđelo nikad suroviji prema Janjušu, dao mu do znanja da je ovo njegova bruka i blam, pa stao uz An

Domaći

'SVIREPA LJUDINA!' Nakon što je Ša zabranio Mioni da bude u blizini Stanislava i da ga gleda, oglasio se Filip Car, pa u svom stilu dao sud - ovim reč

Zadruga

TOTALNI FIJASKO! Cimeri BLJUJU vatru po Aleksi zbog NEPRAVEDNE podele budžeta, Mensur ga odbranio: Mentalno je JAČI od mnogih, nemojte da ga potcenjuj

Zadruga

Ne dolazi sebi od šoka: Đedović ne može da poveruje da učesnici ponekad pomisle da je glup, a zapravo radi ovo! (VIDEO)