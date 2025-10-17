Nikad žešći udarac: Nerio opet stao uz Alibabu i otkrio da priča istinu o Ahmićkama, isplivali novi šok detalji o njihovoj prošlosti! (VIDEO)

Opet ga podržao!

Asmin Durdžić porazgovarao je sa Neriom Ružanjijem o Siti Ahmić i Aneli Ahmić, a tom prilikom Alibaba je još jednom dokazao da govori istinu o porodici Ahmić obzirom da je Nerio potvrdio njenu priču.

- Ti si možda bio dete, ali sve što ja pričam je istina - rekao je Alibaba.

- Ja sam mogao da ustanem i kažem šta znam, šta pričaš istinu i šta je laž, ali me boli uvo da je branim - rekao je Nerio.

- Možeš ti da braniš nju za stvari koje je znaš provereno, a šta ti znaš kad si imao pet godina - rekao je Alibaba.

- To da, mogao sam da kažem da ja nikad nisam video da se ona dr*gira, ali isto tako možeš da upališ njen lajv na Tik Toku i da vidiš da nije pri zdravoj svesti i kolike su joj oči - rekao je Nerio.

- Je l' brat prebio Aneli? - upitao je Alibaba.

- Jeste, polomio je zbog izlazaka i svega - rekao je Nerio.

- To je ozbiljan momak i svi ga poštuju, a one ga ne j*bu dva posto. Je l' imala Sita momka iz Sarajeva pre Nikice, pa ga tužila da je silovao - rekao je Alibaba.

- Za to ne znam, znam za Nikicu jer je bio tu kad sam ja došao u Sarajevo - rekao je Nerio.

- Je l' si ikad pričao ujaku za Situ šta ti radi? - upitao je Alibaba.

- Jesam par puta, ali nije hteo da se meša jer ne zna sve detalje - rekao je Nerio.

- Je l' ti znaš Zlatka? - upitao je Alibaba.

- Da, Anelinog bivšeg dečka. On je od nje stariji bio preko dvadeset godina - rekao je Nerio.

- I za to je govorila da lažem. Ona je imala 18 godina, a on 40 godina - rekao je Alibaba.

- Bio je on meni drag - dodaje Nerio.

- Imala je ona dosta momaka u Dubrovniku - rekao je Alibaba.

- Njega je Grofica volela, dolazio je kod nas kući i donosio poklone - otkriva Nerio.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić