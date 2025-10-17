Sve u svom stilu! Maja razbucala Dačine i Minine tajne planove, ODUVALA Asmina kao nikad, pa im poručila: Ja nisam ringišpil, ja sam rolerkolster! (VIDEO)

Ne štedi!

Voditeljka Ivana Šopić najavila je učesnicima sledeći video snimak na kom su imali priliku da vide svađu Mine Vrbaški i Bore Terzića Terze, jer on hoće da legne, a ona mu ne da, te se svađaju i vređaju.

- Videli smo kako sam ja rekao da si ku*vetina...Jesmo, pričali smo nešto ozbiljno, ali ne želim da pričam o tome, rekao sam to i Asminu - rekao je Terza.

- Meni niko ništa u lice ne kaže, a iza leđa mi spletkare - rekla je Maja.

- Ja sam ti rekao, ti si nastavila da me ogovaraš, a ja sam bio spreman u lice da ti kažem. Izvini ako sam te povredio - rekao je Asmin.

- Nisi me povredio, navikla sam ja na spletkare, Makica je ovo doktorirala. Dača je jedan lažov, sa mnom neće imati komunikaciju, rekla mi je da je Asmin odlepio za mnom i da mu smeta Luka - rekla je Maja.

- Nemoj mene da uvlačiš u ovo! Ja sa tobom ne pričam ni o Asminu ni o Dači. Ovde si rekla da ti se nameće, tu temu ti je nametnuo Uroš Stanić - rekla je Mina.

- Neću da dozvolim da govori da špijuniram, dve nedelje se ograđuje od Asmina, a onda mene pita šta je rekao Asmin, pa me pita: "Je l' se smejao?", neka objasni Maja što je rekla u Odabranima meni: "Asmin ne može sa mnom toplo hladno" - skočio je Dača.

- Ja o Mini nemam loše mišljenje, mene je iznenadilo to što je Mina rekla na intervjuu, a zna šta je pričala sa mnom...Druže (Asmin), nebitan si mi - rekla je Maja.

- Ti si povređena žena, zašto napadaš Daču - rekao je Durdžić.

- Hajde skini mi se nebitnjakoviću, nisi moj tip shvati - rekla je Maja.

- Nisi ni ti moj tip - rekao je Asmin.

- Aham, videli smo! Ja nisam ringišpil, ja sam rolerkolster - rekla je Marinkovićeva.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić