Lažna lezbejka i k*rvetina: Miljana uključila vređalicu i urnisala Draganu, počela da joj izlazi para na uši od njene glume! (VIDEO)

U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a takmičari su u narednom video prilogu imali prilike da pogledaju kako se Dragana Stojančević i Jovana Tomić Matora svađaju oko kučeta.

- Stalno mi prebacuje što ne izvedem kuče, to me nervira - rekla je Matora.

- Ovo je bila ozbiljna svađa, ali oko kučeta - rekla je Dragana.

- Mi se stalno svađamo oko nekih gluposti, ali ja nemam problem da se posvađam jer ovde živim - rekla je Matora.

- Apsolutno mi ne deluju iskreno. Ja sam sinoć vršila anketu jer sam htela da saznam da li je gore biti k*rva ili lažna lezbejka. Poenta je što Dragana apsolutno glumi, to je samo Matorina prikolica. Ja znam kako je Matoru volela devojke i šta je radila dok ovde ne vidim ljubav - rekla je Miljana.

- Meni nikad bolji odnos nije bio i niko me više nije poštovao nego Dragana. Ne postoji osoba koja je prema Miljani bila dobra kao što je Dragana bila dobra prema njoj. Ja svima želim da imaju devojku kao što je Dragana - rekla je Matora.

- Miljana je u pravu da je Dragana prošle godine ulazila sa par muškaraca i onda ništa nego se smuva sa Matorom. Ništa joj ne verujem, mislim da je još jedna od onih koja će Matori da uzme sve što ima - rekla je Milena.

Autor: N.Panić