HIT SCENA: Terza dokazao da ne može bez Mine, evo šta je uradio dok njegovi cimeri spavaju (VIDEO)

Bora Terzić Terza od kako je Mina Vrbaški raskinula sa njim, na sve načine pokušava da osvoji njeno srce. Naime, kako je Mini zasmetalo to što Terza ne zna da pije i što je često bezobrazan kada popije ona je stavila tačku na njihov odnos.

Terza međutim po svemu sudeći ne prihvata ne kao odgovor, Kako spava kraj Mininog kreveta, on je u jednom momentu ustao dok su takmičari spavali i sve vreme gledao u Minu pokušavajući da dobije neku njenu reakciju, ali mu to nije polazilo za rukom.

