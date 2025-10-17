NJIHOVOJ SREĆI NE BI BILO KRAJA! Mustafa progovorio o krahu Asminove i Stanijine ljubavi! UMEŠAŠE SE NEKE DRUGE SILE... (FOTO)

Otkako je Asmin Durdžić postao deo "Elite 9" javnost ne prestaje da bruji o njegovom ljubavnom statusu.

Nakon što je Asmin Durdžič pokazao simpatije prema Maji Marinković, njegova sada već bivša devojka Stanija Dobrojević rešila je da stavi tačku na njihovu vezu, a sada se oglasio i Asminov otac, Mustafa Durdžić.

Mustafa je podelio Asminovu i Stanijinu zajedničku fotografiju i obratio se rečima kojim je jasno stavio do znanja da žali zbog kraha Asminove i Stanijine ljubavi.

- Bez obzira na sve, oni su zaista bili predivan par. Njihovoj sreći ne bi bilo kraja, ali umješaše se neke druge sile i uništiše ljepotu ljubavi -napisao je Mustafa na svom Fejsbuk nalogu.

Podsetimo, nakon što je Asmin pokazao simpatije prema Maji, ona je jasno stavila do znanja da joj se Durdžić ne dopada i Staniji pokazala njegovo pravo lice.

- Što se Asmina tiče, postaje mi veoma neprijatno. Ne želim da se neko koga ja volim i gotivim oseća loše zbog mene. Razmišljam čak i krevet da promenim. On je meni nudio čokoladicu, ja sam rekla da ne treba da mi da, uzela sam na kraju i dala je Ivanu. Stanija je moja drugarica i veoma sam jasna kada kažem da ne želim da izgleda da tu nešto postoji, nema ničega - rekla je Maja tada.

Autor: M. V.