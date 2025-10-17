AKTUELNO

SITA DA VRATI DUG! Mustafa Durdžić brutalno udario na Ahmićku, otkrio koliko mu je dužna, pa pomenuo TUŽBU: Evo šta će uraditi ako mu ne vrati novac (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: E-Stock/Rajko Ristić, Facebook Printscreen ||

Mustafa bez dlake na jeziku!

Otac jednog od najaktuelnijih učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić oglasio se na svom Fejsbuk nalogu i bez dlake na jeziku odgovorio Siti Ahmić koja mesecima unazad iznosi brutalne neistine o njegovoj porodici.

Foto: Facebook.com

- Pitanje za Situ: Sita, znaš li šta znači Rufschädigung (oštećenje ugleda)? A da tebe nako tuži, pa nek naše države rasprave ko je u pravu? -napisao je Mustafa u jednoj objavi, a usledećoj nastavio:

- Sita Ahmić molim te da vrtiš dug od 1.800 evra. Oglasi se i ponudi oopciju kako i kad ćeš vratiti, inače ću taj dug prodati ljudima koji imaju interes da ga otkupe, a onda ćeš biti dužna njima.

Foto: Facebook.com, TV RED Prinstscreen, Instagram Printscreen

Ovim je Mustafa još jednom stavio do znanja Siti da ima brojne informacije o njopj koje je tek spreman da podeli sa gledaocima i pripadnicimka sedme sile.

Autor: M. V.

