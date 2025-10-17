SITA DA VRATI DUG! Mustafa Durdžić brutalno udario na Ahmićku, otkrio koliko mu je dužna, pa pomenuo TUŽBU: Evo šta će uraditi ako mu ne vrati novac (FOTO)

Mustafa bez dlake na jeziku!

Otac jednog od najaktuelnijih učesnika "Elite 9" Asmina Durdžića, Mustafa Durdžić oglasio se na svom Fejsbuk nalogu i bez dlake na jeziku odgovorio Siti Ahmić koja mesecima unazad iznosi brutalne neistine o njegovoj porodici.

- Pitanje za Situ: Sita, znaš li šta znači Rufschädigung (oštećenje ugleda)? A da tebe nako tuži, pa nek naše države rasprave ko je u pravu? -napisao je Mustafa u jednoj objavi, a usledećoj nastavio:

- Sita Ahmić molim te da vrtiš dug od 1.800 evra. Oglasi se i ponudi oopciju kako i kad ćeš vratiti, inače ću taj dug prodati ljudima koji imaju interes da ga otkupe, a onda ćeš biti dužna njima.

Ovim je Mustafa još jednom stavio do znanja Siti da ima brojne informacije o njopj koje je tek spreman da podeli sa gledaocima i pripadnicimka sedme sile.

Autor: M. V.