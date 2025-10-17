GASTOZ IMA NOVU DEVOJKU? Pobednik Elite 8 uhvaćen u zagrljaju sa ATRAKTIVNOM CRNKOM! Pink.rs u posedu fotografija iz noćnog provoda (FOTO)

Šok! Ovo niko nije očkivao!

Rijliti zvezda i pobednik "Elite 8", Nenad marinković Gastoz u žiži javnosti je još od superfinalne noći, a posebno interesovanje predstavlja njegov odnos s drugoplasiranom učesnicom i njegovom partnerkom Anđelom Đuričić.

U poslednje vreme se dosta spekuliše o odnosu Anđele i Gastoza, a mnogi smatraju da je veza došla do kraha.

Ekipa portala Pink.rs došla je u posed fotografija na kojima se Gastoz ljubi sa drugom devojkom. Naime, atraktivna crnka je bila previše prisna sa Marinkovićem na žurci u jednom prestoničkom lokalu.

Njih dvoje su se prema rečima našeg izvora sve vreme grlili i ljubili, a na fotografijama u nastavku možete da vidite prisnost između njih dvoje.

Podsetimo, nedavno je kao bomba odjeknula vest da je Nenad Marinković Gastoz hitno primljen na jednu beogradsku kliniku zbog lošeg zdravstvenog stanja. On se tada oglasio za Pink.rs i otkrio o čemu je reč.

- Samo sam išao da čujem stručno mišljenje još od jednog neurohirurga, u vezi problema, što mi je ukočena leva noga. Nisam završio u bolnici, išao sam na pregled... Moj advokat mi je preporučio tog doktora, samo sam otišao da vidim da li treba da se operišem, kakvo je stanje i ništa više - objasnio je Gastoz za Pink.rs i dodao:

Autor: M. V.