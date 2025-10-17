NE SMEM DA ODEM DO PRODAVNICE: Baka Nada otkrila da su joj juče stigle preteće poruke od Site i Grofice, plaši se za svoju bezbednost! (VIDEO)

Skandal!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda putem audio-pozio ugostili su Nadu Soldinu Ružanji odnosno bivšu svekrvu Site Ahmić, a Neriovu baku.

- Kako se osećate dok je Nerio u Eliti? - upitao je Panda.

- Osećam se jako loše, vidim da su komentari pozitivni, ali nije mi lako uopšte. Moram da kažem da me Ahmići pljuju, gledali ste verovatno i Sitine klipove. Juče sam dobila tri poruke koje sam u pogledala u zahtevima i dve su pisale: ''Bako ako hoćeš da budeš živa i zdrava za svoje unuke, pazi se kad ideš u prodavnicu'' i jedna je bila od Site, a druga od Jasne Ahmić. Ja sam to otvorila i šokirala se, bilo me strah i odmah sam obrisala i tu sam pogrešila. Gore je pisalo njihovo ime, stigle su mi poruke sa Sitinog profila i Grofičinog. Ja bih iskoristila ovu priliku da se Asminovoj porodici zahvalim na poklonima za Nerija, ali i mi smo poslali zajedno sa Hanom i nadamo se da će dobiti uskoro - rekla je baka Nada.

- Nakon vašeg gostovanja na televiziji Pink, usledili su razni postovi na mrežama od Grofice kao i od Site - rekla je Stejsi.

- Mi smo bili dobri i sa Jasnom i sa Editom, ali i Sitom do neke 12. godine Neriove. On je uvek bio kod nas za praznike, ali posle 12. godine uopšte ne. Ja ću sada da vam pričam malo i o mom sinu kog sam izgubila, a bio je krasno dete i Nerio mnogo podseća na njega. Moj sin je bio policajac specijalac i nije kao Sita, nije kao Aneli već kao gospođa Grofica. On je dobio zbog posla raspored da ide u Duborvnik i mi smo svi bili jako tužni, ali sam opet bila jako srećna jer je Dubrovnik prelep grad. Boris je imao jednu devojku sa kojom je raskinuo brzo i posle nje upoznaje Situ kada i kreću da se zabavljaju. Mi tada upoznajemo Situ prvi put i mi odemo na ručak. Kada sam ih videla prvi put, bilo je prelepo jer je Sita njega stalno mazila po kosi i ljubila ga, ja sam se pitala: ''Bože, koja je ovo ljubav''. Oni su bili možda par meseci zajedno i posle toga nas je Boris upoznao. Sita je bila trudna i izgubila je prvu bebu posle dva meseca i oni su nastavili i dalje živeti posle toga, ali mi smo njima odmah govorili da se ne venčavaju, ali Sita je uspela. Oni su živeli u nekom stanu i mene je zvao gazda jer su bili jako aljkavi, ali to je zbog Site koja nikad nije volela da kuva i da spreman. Mene je i on zvao i pričao mi da ima mnogo prljavih čarapa i da nema čiste čarape, zbog čega smo mi njemu slali čiste stvari i ona je zaista bila neuredna, mada i to je upakovana reč mnogo - otkriva Nada.

- Da li su se oni venčali nakon što je ona ponovo zatrudnela Nerija? - upitala je Anastasija.

- Tako je, ali moram da kažem da je ona bila jako slatka i fina dok nije dobila šta želi. Onda se promenila i bila je odvratna, baš monstrum. Oni su jednu noć došli u 3 ujutru i ja otvorim, oni umiru od smeha sav srećan i tada mi saopštavaju da je ona ponovo trudna. Mi se dogovaramo za svadbu i da idemo da je prosimo kada ja saznajem da Boris do tog momenta nikad nije otišao kod njene porodice. Mi odlazimo kod njih da je zaprosimo i tada je usledio pravi šok kada smo ugledali prizor u njihovoj kući jer je ono stvarno bilo strašno - dodaje Nada.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić