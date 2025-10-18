Muk u Beloj kući: Maja saznala kako je Alibaba blati iza leđa, on pokušao da se opere od gnusnih uvreda! (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Asminom Durdžićem, a on je otkrio na koji način ga je gledala Maja Marinković.

- Kao druga, nije me gledala kao da me zavodi - rekao je on.

- Na osnovu čega si došao do zaključka da se ponaša kao ostavljena devojka? - pitao je Darko.

- Kao što ona meni kaže da se ponašam kao ostavljen muškarac, tako i ja njoj kažem da se ponaša kao izigrana devojka. Ja Maju ne poznajem tako dobro da bih znao kakva je ona zapravo. Mislim da sam je povredio kad sam rekao da nije devojka za vezu i mislim da sam je povredio kad sam pričao da sam je iskoristio i da je u njoj proradio ego - govorio je Asmin.

- Rekao si da te Maja ovih dana toliko vređa jer se oseća poniženo i izgirano, a da ona zapravo vapi za pažnjom - dodao je Darko.

- Da, vređa me bez razloga. Ja nju nisam ugrozio, povredio i uvredio. To što je bilo u utorak nema veze sa mnom. Voleo bih da znam ako mi je neko nešto radio iza leđa, ali nemam pojma šta se desilo sa devojkom. Nije mi jasno odakle joj ideja da je Dača uhodi pod mojom komandom. Dača je prenio meni, prenosio njoj. On nije ni sve prenosio. Ja ne želim da se priča ako ima nešto što mi nije pričao. Ja ne želim da priča za stolom nešto za stolom i da ne bi koristili to da je napadaju. Neka priča to tebi u četiri oka - govorio je Asmin.

- Da li smatraš da se Maja veštački pere kod Stanije sam da ne bi bila osuđena, a da ne sme da prizna da si joj se dopao kao muškarac? - upitao je voditelj.

- Ne znam od čega da se pere kad se nismo dirali, mazili, ljubili. Imam pravo da radim šta hoću i meni nije zabranjeno da pričam - rekao je Alibaba.

- Do juče si hvalio Maju, a šta se promenilo kad si rekao da ona daje vaginu za dva naslova? - pitao je Darko Tanasijević.

- Da, to je takav profil. Ja sam smatrao da Maja ima neke kodekse ako je drug. Ona mene ogvara sa Urošem, šeta sa njim i ogovara me. Ona se sa njim pomiri, a to nije normalno. Ja kad sam ljut u stanju sam svašta da izgovorim. Ona je kvalitetna devojka, ali nema kodekse. Saznao sam danas od Dače da se ona boji Uroša, pa sam i razumeo zašto to veštački radi. Ona je išla kod Drveta i rekla da sam uhoda koja je ganja po imanju, ako je tako rekla onda stvarno nije normalna - govorio je Asmin.

- Da li Maja na iskren način predstavlja stvari kad priča o vašem odnosu za crnim stolom? Žali se kako ti šalješ Daču, a onda od tebe čujemo priču da ona šalje njega da proverava zbog čega si se naljutio? - pitao je Darko.

- Da, on jeste prilazio i prenosio mi je neke stvari. Tražio je jednom čokoladu, ja sam mu dao dve. Oni su bili 15 dana u odabranima, kako ja nju tamo mogu da uhodim? Dača mi je prilazio i govorio neke stvari. Meni je sve to bila igra. Nije mi lično dala neki povod - dodao je Asmin.

