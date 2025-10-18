Raskrinkana ŠIFRA SUNCE! Maja i Luka se tajno čuli napolju?! Mina otkrila šta je Terza pričao pijan, on podivljao: Lažu za Asmina i Dača i ona! (VIDEO)

Au, kakav šok!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Bebicu kako bi prokomentarisao odnos Luke Vujovića i Maje Marinković.

- Šta ti ovde vidiš?! Do kojih zaključaka si došao - pitao je Darko.

- Ovo sada što Luka priča, takve budalaštine čovek govori. Čovek je ostavio verenicu i on ovde isteruje pravu između malog Dače, Maje i Asmina, ovde nema većeg ludila. Njemu je bitno kada je na Igri istine kada je pitao. To su takve budalaštine šta ovaj čovek priča, umesto da kaže da prihvata da je izgubio igru, provalili ste me da sam se zaljubio i je*iga i gotova je priča - rekao je Bebica.

- Da li se Asmin zaljubio - pitao je Darko.

- Nije. Jasno se vidi šta Asmin radi. Kada budem video da se Asmin zaljubio, ja ću da komentarišem. Ovo je klasična igra Maje i Asmina, nisam primetio da mu se Maja sviđa, Maja nije ispoštovala Staniju, ali tako nije ni Asmin. Meni Stanija nije niko i ništa, rekao je šta će da radi, to može da mu bude alibi i da Stanija čuje i prihvati ovo što on radi - rekao je Bebica.

- Sinoć si priznala da je Luka izgoreo kada je video klip za palačinku, šta Luka oseća prema tebi - pitao je Darko.

- Prema meni šta oseća?! Mene stvarno Luka u tom smislu ne intresuje, zanimljiv mi je za rijaliti. Ja mogu da se našalim, ali do neke granice, da ne ispadne degutantno. Korektan je, ali sada da nešto vidim, ne vidim i to je to, nemam tu ništa da dodam - rekla je Maja.

- Mina, hajde ispričaj šta ti je Terza rekao za Luku i za sunce - pitao je Darko.

- Rekla sam ti u Šiša baru da nisam mogla da dešifrujem šta to znači kada je bio pijan. Terza je rekao Asminu kako njih dvojica (Terza i Luka) imaju priču, tačnije da su pričali da ako budu stizala hipotetička pitanja, da ako ga bude Aneli ostavila, da će on da ide na Maju. Nije Terza to meni rekao, nego Asminu, pa smo posle shvatili. To je priča od napolju, ne ovde - rekla je Mina.

- Ispadate smešni, Terza nije znao da ja ulazim - rekao je Luka.

- Ti si meni rekla da je Terza tebi pričao pijan nešto kroz šifre i da ti je pričao za sunce, da je Lukina šifra za Maju sunce i da su se Maja i Luka čuli napolju - pitao je Darko.

- Smešna priča, ovo su njihova spletkarenja. Ako ja budem progovorio, kod mene je ključ. Ne želim još da pričam, ali ja najbolje znam ovde priču. Nikada u životu nisam pričao sa Lukom o Maji, jednom ili dva puta smo se čuli, više sam se čuo sa Aneli, nisam znao da će da uđe. I prošle sezone kada su hteli da nametnu, govorili su da sam rekao pijan nešto - rekao je Terza.

- Dodala bih samo nešto, ne znam o čemu se ovde radi, ja samo hoću da kažem da ne znam da su Terza i Luka pričali o meni, ja do kraja rijalitija sa Asminom neću imati nikakvu komunikaciju, ne želim nikakvo povezivanje sa Lukom - rekla je Maja.

- Ja shvatam zašto Terza ovako priča, Maja je juče iznela da je Terza njoj nešto pisao, ko zna šta je pisao - rekla je Mina.

- Pored toga bih da kažem da nisam razočaran, ali mislim da je trebao žustrije da reaguje. Treba svašta da im kaže ako me gotivi, jer mu nikada nisam ni reč rekao za Minu - rekao je Luka.

- Mina ovde nikada ne laže, nikada! Jako se dobro zna da Mina nikada ništa nije slagala, uvek sve što kažem ili kažem umereno ili malo kažem - urlala je Mina.

- Sve lažu za Asmina i Dača i ona - rekao je Terza.

- Išli smo na zidić i rekao mi je: "Dođi da ti pričam, znaš za koga" - rekla je Mina.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić