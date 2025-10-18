Bez dlake na jeziku!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Jovanom Tomić Matorom koja je prokoemntarisala ponašanje Luke Vujovića.

- Deluje mi da mu se prikupljalo i da se vremenom opustio. Moj utisak večeri je da su svi krivi na svoj način i da svako ima svoj deo odgovornosti. Ne vidim razlog da se bilo ko pere. Maja je sama rekla kad smo se svi smejali i hvalili je kad je rekla da ne može da se klonira. Maja nije ogovarala Asmina, nego sam je ja pitala jer se pričalo po kući. Mi smo ovde gledali kako je gleda i pravi ljubomorne scene i pitala me je da li je Stanija ljuta, tako da je bila svesna da je uradila neke pogrešne stvari. Ja da mogu branila bih je, ali je uradila neke pogrešne stvari. Ovde se prepucavaju kompleksi i nadmudruju se. Mislim da će brzo da padne pomirenje. Asmin joj je sinoć prišao da pričaju, a Maja je to odbila. Što se tiče Luke ako ne mogu da mu pomognem, neću ni da mu odmognem. Meni je fascinantno kod Luke, imao je svađu sa Asminom i treba Aneli da brani i njenu porodicu, ali ne u toj meri, ali ona dođe i sam se p*piša na sve onim klipom sa Sarom. Sve i da Maja ne postoji, to mu nije trebalo. Opravdanje ne postoji. Aneli nije ovde i možda je ne komentarišem, ali se slažem sa onim što sam čula od Janjuša i ono za Milicu. Ako je ona napravila grešku on može da bude čist. Za mene to nije ljubav. Treba on da kaže da mu je bitniji rijaliti, da neće da bude smoren i da bije tuđe bitke, a između redova je to danas i rekao, da mu je muka od tih stvari. Ja se slažem sa njim, a da li on misli da pomaže Aneli? On kaže da su pričali o Maji - rekla je Matora.

- Kako njemu Aneli pomaže spolja? Što bi on njoj pomogao? - ubacio se Filip.

- On je meni rekao da joj pomaže tako što se sprda sa Majom. Ja smatram da Luka greši i da i on i ona nose veliki teret. Ovaj dečko nosi odgovornost i sa Majom nije trebao da ima bilo kakvu komunikaciju, a da ne pričam o onome sa Sarom. Asmin isto, došao je ovde zbog Stanije i njega. Bilo ko ovde da ih brani taj meni nije normalan - dodala je Matroa.

- Ja sam rešio da hoću sebe da gledam. Nisam ostavio Aneli, ali neka se ona zapita da li sam ja zaslužio neke stvari. To što mi je Nerio rekao me je jako poljuljalo - dodao je Luka.

- Ja sam Luki to rekao nasamo, pa ako Luka ne želi da kaže ne bih ni ja da odgovaram na takva pitanja. Ja sam Luki ispričao situaciju kojoj sam ja svedočio, to je bilo par dana pre nego što sam došao ovde. Ja sam tražio da me testirao na drogu i nakon toga sam ostao na večeri. Sedeo sam ja, pored mene tetka Edita, pored Grofica i tetka Aneli. Edita je pitala da li joj fali Luka, a ona je bila na telefonu i samo pogledala. Grofica je rekla da joj fali kao geler u glavi i Aneli se na to samo nasmejala - pričao je Nerio.

Autor: A. Nikolić