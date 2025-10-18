Željko može sutra da mi kaže: 'Mama, ti si kriva nisi mi dala da vidim oca'! Miljana s knedlom u grlu progovorila o Ivanovom očinstvu, rešena da urade DNK i da ga TUŽI da retroaktivno plati sve alimentacije! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj i novinar, predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević podigao je Miljanu Kulić kako bi sa njom porazgovarao o odnosu sa Ivanom Marinkovićem i tvrdnjama da će ga retroaktivno tužiti za sve alimentacije.

- Da li se Miljana i dalje držiš stava da sa Ivanom nećeš pričati do kraja života i da ćeš ga tužiti retroaktivno za alimentacije i da će taj novac ići na Željkovu štednu knjižicu - pitao je Darko.

- Da, ostajem pri svemu, s obzirom da se izdešavalo na nominacijama ono što se izdešavalo, da je po ko zna koji put potvrdio moju sumnju da ne voli Željka, da mu Željko služi samo za marketing i da ga ljudi ne bi napadali u rijalitiju da je loš otac. Istina najviše boli, ovde kada ustaneš da izneseš istinu, onda te napadaju, vređaju i omalovažavaju. Imala sam uvek crv sumnje, o tome sam govorila i sa majkom, dolazi da viđa Željka samo pred rijaliti. S obzirom da je prema prvom detetu ispao katastrofalan, znamo svi kakvo mišljenje Lena ima o ocu. Znamo svi šta je rekao kada sam mu rekla da treba preko prijatelja da pošalje novac detetu za punoletstvo - rekla je Miljana.

- Je l' istina da ti je rekao da su Goca i Lena najveće zlo - pitao je Darko.

- Da, to je rekao. Rekao je da ga ne zanima u životu, non stop kada je Željko spavao i kada sedimo u dvorištu i kada mu je mama govorila da treba da se posveti i Leni, treba da joj pošalje nešto, da stupi u kontakt sa njom, on se bukvalno drao na moju mamu i mene da se ne mešamo u to, jer to nije naš problem. Dolazio je namenski uvek pred rijaliti. Po drugi put ga je slagao, pričao je na radiju da ga voli najviše na svetu, ja sam ga molila da dođe na more, da Željko oseti očinsku ljubav, da 15 dana kvalitetno provede sa svojim sinom bez telefona, bez pričanja o rijalitiju, naravno u prisustvu moje majke - rekla je Miljana.

- Tvoja majka je podržala inicijativu da se uradi DNK test i sve ono što si izrazila želju - rekao je Darko.

- On je slagao Željka, meni je na telefon rekao: "Pa šta ako sam ga slagao". Poslala sam ti klip gde Željko kaže: "Tata, voleo bih da budeš kao mama i da dođeš", on je mene blokirao, a na instagramu je samo video i ništa nije odgovorio. Pričala sam sa ljudima da li mi Željku činimo medveđu uslugu?! Videli smo da se poigrava sa osećanjima deteta...Isto tako smo mama i ja u milion navrata polemisali, ona se ljutila na mene jer sam želela da Ivan i moj Željko budu u dobrim odnosima. Uvek smo raspravljale šta će da se desi, dođe na dan, dva, gleda u telefon, napije se, legne pored Željka, okrene mu du*e...To su meni mnogo teške teme, jako bolne teme, najviše se brinem za Željka. On nema ni lj od ljubavi prema Željku, ni o od osećanjima. On je egocentričan, voli samo sebe, niko mu na svetu nije bitan. Njemu je bitno da ima šta da popije, pojede i da kocka. Ne znam šta su on i Terza koristili tamo kada me je zvao da mu zovem taksi, pa me je podsetio na Zolu u tom trenutku. To me non stop mori, brine, razmišljam o krevetu, ja poslednja legnem, to me ubija psihički. Pusti rijaliti, ovo će se završiti, ali to što on ne oseća ništa, smatrala bih sebe krivom da mu ne dopustim da viđa Željka, jer meni Željko može sutra da kaže: "Mama, ti si kriva nisi mi dala da vidim oca", a opet sebe krivim kada pustim da vidi, pa posle ga nema. Meni je otac rekao, koji me nikada nije tukao ni udario, da jeste, ne bih radila neke stvari, rekao mi je: "Bude li nastala svađa između nas dvoje, da ne treba da vređemo jedno drugo, da ne treba da ga napadam", međutim, ja nisam mogla da iskontrolišem svoj bes na nominacijama. Da, želim da se uradi DNK, on jeste Željkov otac. Njegova sestra mi je rekla na finalu: "Željko uopšte ne liči na Ivana, pokazaću ti slike kada je Ivan bio mali", to je dokaz da ne vole Željka - rekla je Miljana.

- Njega su pitali za odnos sa ćerkom, ali su rekli da ne plaća alimentaciju, on je rekao da plaća redovno. Kako komentarišeš to što on plaća alimentaciju prvom detetu, a za tvoje ne plaća - pitao je Darko.

- Ja nikada nisam tražila alimentaciju, smatrala sam da je on čovek i da će doprineti koliko može. S obzirom da ga je Goca tužila, pa je platio Lenine alimentacije, a onu jednu nije, pa je pokojni Alen Azarić platio da on ne bi išao u zatvor - rekla je Miljana.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić