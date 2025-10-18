Marija i Miljana nikad neće pristati na DNK! Ivan šok tvrdnjom zbunio sve, najavio raskrinkavanje Kulićima: Obiđite sve kockarnice u Nišu (VIDEO)

Spreman da razveže jezik!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem, a on je odgovorio na sve što je Miljana Kulić iznela, kao i da će ga tužiti kako bi dobila sve alimentacije.

- Nadam se da će ovo da urodi plodom i da će Miljana da ostane pri stavu da mi se ne obraća. Ne znam kako se ne plaši Boga zbog količine laži koje je iznela. Ove sezone sam odlučio da neću nijednu ružnu reč reći za nju, niti iznositi detalje i da ponovo pričamo o deci. Nikad ništa neću reći, a ona ima pravo da priča šta hoće. Konačno sam srećan, nadam se da će Miljana da ima ovaj stav do kraja rijalitija i posle. Što se tiče alimentacija slažem se da urade DNK - govorio je Ivan.

- Ja nisam savršena majka - dodala je Miljana.

- Nisi majka uopšte - rekao je Ivan.

- Željko mene voli najviše na svetu i ja njegova volim najviše na svetu. Prema Željku sam idealna, a on može samo da jede g*vna. On hoće svoju ljagu sa sebe - dodala je Miljana.

- Kako reaguješ na to što Miljana kaže da ne voliš Željka i da ga koristiš samo za slikanje? - upitao je Darko.

- Ragujem tako što kažem da to nije istina. Što se tiče DNK sad mi dajte papir i olovku ja potpisujem sad, a ja vam kažem da Miljana i Marija nikad neće pristati na DNK. Ja ovo slušam već četiri godine - govorio je Ivan.

- Je l' sumnjaš da si biološki otac? - pitao je voditelj.

- Ne. Ja znam da sam biološki otac, ali neka ostane između redova. Ja tražim DNK. Željkov i moj odnos je savršen, znam koliko me voli i ja njega. Vrlo dobro znam da Miljana zna šta smo radili ovog leta i da zna šta se događalo u kući i šta joj je Marija govorila i zato kažem da ne znam kako se Boga ne plaši. Mogu samo da kažem neka se obiđu sve kockarnice u Nišu, a možete da odete i do prodavnice i pogledate rančeve. Možda razvežem jezik, vidim da je Kulićima opcija samo o tome da se priča - poručio je Ivan.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić