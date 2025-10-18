AKTUELNO

Domaći

Marija i Miljana nikad neće pristati na DNK! Ivan šok tvrdnjom zbunio sve, najavio raskrinkavanje Kulićima: Obiđite sve kockarnice u Nišu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Spreman da razveže jezik!

U toku je emisija "Pitanja novinara" voditelj Darko Tanasijević razgovarao je sa Ivanom Marinkovićem, a on je odgovorio na sve što je Miljana Kulić iznela, kao i da će ga tužiti kako bi dobila sve alimentacije.

- Nadam se da će ovo da urodi plodom i da će Miljana da ostane pri stavu da mi se ne obraća. Ne znam kako se ne plaši Boga zbog količine laži koje je iznela. Ove sezone sam odlučio da neću nijednu ružnu reč reći za nju, niti iznositi detalje i da ponovo pričamo o deci. Nikad ništa neću reći, a ona ima pravo da priča šta hoće. Konačno sam srećan, nadam se da će Miljana da ima ovaj stav do kraja rijalitija i posle. Što se tiče alimentacija slažem se da urade DNK - govorio je Ivan.

pročitajte još

Raskrinkana ŠIFRA SUNCE! Maja i Luka se tajno čuli napolju?! Mina otkrila šta je Terza pričao pijan, on podivljao: Lažu za Asmina i Dača i ona! (VIDEO

- Ja nisam savršena majka - dodala je Miljana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisi majka uopšte - rekao je Ivan.

- Željko mene voli najviše na svetu i ja njegova volim najviše na svetu. Prema Željku sam idealna, a on može samo da jede g*vna. On hoće svoju ljagu sa sebe - dodala je Miljana.

pročitajte još

Povlačenje nije dugo trajalo: Maja na sve moguće načine traži Alibabinu reakciju, preko Uroša pokušava da ga isprovocira (VIDEO)

- Kako reaguješ na to što Miljana kaže da ne voliš Željka i da ga koristiš samo za slikanje? - upitao je Darko.

- Ragujem tako što kažem da to nije istina. Što se tiče DNK sad mi dajte papir i olovku ja potpisujem sad, a ja vam kažem da Miljana i Marija nikad neće pristati na DNK. Ja ovo slušam već četiri godine - govorio je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

- Je l' sumnjaš da si biološki otac? - pitao je voditelj.

- Ne. Ja znam da sam biološki otac, ali neka ostane između redova. Ja tražim DNK. Željkov i moj odnos je savršen, znam koliko me voli i ja njega. Vrlo dobro znam da Miljana zna šta smo radili ovog leta i da zna šta se događalo u kući i šta joj je Marija govorila i zato kažem da ne znam kako se Boga ne plaši. Mogu samo da kažem neka se obiđu sve kockarnice u Nišu, a možete da odete i do prodavnice i pogledate rančeve. Možda razvežem jezik, vidim da je Kulićima opcija samo o tome da se priča - poručio je Ivan.

pročitajte još

Totalno se pogubio! Luka otkrio čime ga je Maja kupila, pa bi voleo da je upozna ali da nije ZAUZET, a evo da li mu IMPONUJE što ga hvali na sva zvona

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Obelodanio sve prljavštine iz prošlosti Sanje Grujić: Bila je animir dama, novac su joj gurali u grudi, a skandali sa Markom ostaviće sve bez teksta!

Domaći

Raskrinkavanje Anđele Đuričić: Krle otkrio šta je sa Karićem radila u klubu, zbog ovoga ju je uzeo za omiljenu! ŠOK (VIDEO)

Zadruga

Brutalna pljuvačina po Eni Čolić: Aleksandra joj opet radi iza leđa, otkrila da svašta zna o njoj i Munji! (VIDEO)

Domaći

Totalni preokret: Stefani otkrila na koji način Matora pokušava da spusti loptu sa njom, priznala da ima informacije koje mogu da naprave karambol! (V

Domaći

ŠOK ZA KULIĆE! Nakon što je Miljana ponovo rekla da se Ivan NE BRINE O SVOJOJ DECI, on zapenio pa je prozvao da je NAJGORA MAJKA i najavio BORBU ZA ST

Zadruga

Obraz joj je crn, nikad ga neće oprati: Uroš pljuje Aneli za sve pare, u sve umešao Karića! (VIDEO)