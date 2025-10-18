Uzela je ranac sa police i onda je uzela 15.000 i PROKOCKALA je: Ivan ŠOKIRAO sve u kući otkrićem, ukućani bez teksta: Mariju su zvali iz prodavnice... (VIDEO)

Šok!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević, podigao je Asmina Durdžića kako bi prokomentarisao očinstvo Ivana Marinkovića.

- Kada se govorilo o ovome, ti si rekao da je Ivan najgori čovek i da je on isti Sita. Kakve si sličnosti uvideo između Ivana Marinkovića i Site - pitao je Darko.

- Ivan je mene komentarisao u "Eliti 7" na osnovu Nore i Aneli, samo što je razlika što meni Aneli i njena porodica ne daju da vidim dete, a Ivanu Miljana daje da vidi dete, a njemu je važnije pivo i ruleti...Pet puta je video svoje dete u sedam godina, prošle nedelje je nije znao koliko mu mali ima godina. Smešan mi je da sve komentariše, ovog momka proziva da je gej, a on je prvi koji živi kao najveći klošar u Srbiji i ja smatram da mrzi svoje dete - rekao je Asmin.

- Ne, Asmine, ne mrzi ga, nego nema osećaj za njega - rekla je Miljana.

- Isto kao i Sita sa Neriom. Isto ti je kao i kod Luke, Aneli šalje Luki slike svog deteta i Ivan šalje sliku svog deteta devojci koju poznaje sedam dana - rekao je Asmin.

- Očigledno nije razumeo, ali dobro i ne treba da razume. Prvo, nisam video svoje dete pet puta, upravo je sada govorio o meni na osnovu onoga što je Miljana pričala. Narkoman nisam, pijanica, pa mogu reći da jesam, kao i većina nas ovde, lečen od alkohola jesam, kockar jesam...Posetite prodavnicu igračaka i pitajte da li su svi rančevi za školu na mestu?! I kada budem bio upisan kada se DNK bude uradio, da ću viđati dete svakog vikenda. Vreme provedeno sa Željkom leti prethodne tri godine, Željko mene voli, kao i ja njega - rekao je Ivan.

- Čekaj da te pitam, je l' si ti kupio ili šta - pitao je Darko.

- Ne, nego da li su svi na broju - rekao je Marinković.

- Šta, Miljana krade rančeve - pitao je Darko.

- Kada si u kockarskim dugovima, snalaziš se. Željko ima jedno 10 rančeva, ali eto - rekao je Ivan.

- Da li je istina da si ukrala ranac za Željka - pitao je Darko.

- Idite proverite, kao što priča da je bio idealan otac tri godine, Bebica je najkompetentniji. Svratio je da vidi dete - rekla je Miljana.

- Letos se desila situacija, kupovali smo te stvari, dok je Miljana svaki dan spavala od ujutru do uveče. Ja sam ustajao naravno i vodio Željka svaki dan, nema tamo puno izbora, kupovali smo ono što treba. Marija je kupovala i kaže Marija, dolazi i trese se: "Zvali su me iz prodavnice u koji idemo stalno da je ušla Miljana u radnju i da je došla na kasu sa rancem i rekla prodavačici: Molim vas, ovaj ranac je moja mama juče kupila, pa smo shvatili da mu ovaj ne treba, je l' možete da mi vratite novac?", ona je rekla da nema račun i žena joj je na osnovu onoga što zna isplatila 15.000 dinara ili koliko već, pa je ona iskockala - rekao je Ivan.

- Jedina je istina da moja majka plaća dok sam se kockala, sada više ne kockam...Da, šta god da sam jela u restoranu u Nišu, moja majka je išla i plaćala - rekla je Miljana.

- I da završim, nakon toga su ljudi videli da im fali jedan ranac, vratili su kameru, okrenuli su Mariju telefonom, znači Miljana je uzela ranac sa police i otišla na kasu da ga isplati. Ja sam odvezao Mariju da da taj novac - rekao je Ivan.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić