Karambol epskih razmera! Zorica i Anđelo zaorili Belu kuću uvredama, Kačavenda imitacijom nasmejala sve (VIDEO)

Drama na sve strane!

Novinar i predstavnik portala Pink.rs, Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Zoricom Marković, ali ovoga puta, o njenom odnosu sa Anđelom Rankovićem.

- Kakve informacije poseduješ o Anđelu Rankoviću i kako gledaš na to što ti pričaju da si kivna jer imaš zeta - pitao je Darko.

- Ja kažem da je on pe*er i da mu poznajem dečka. Šta pretiš ti ovde na televiziji?! Ušla si ovde preko Ane Ćurčić jer si je pokrala i zaj*bala, maše sa Kačavendinim prezimenom, prestani da ga brukaš - rekla je Zorica.

- Sedi tamo ku*avelo jedna, pu*i ti - rekla je Kačavenda.

- Je*ala bi se ti sa njim, ali on ne voli pi*ku - rekla je Zorica.

- Dođi da mi ispoliraš ovu moju cica macu - rekla je Kačavenda.

- Šta da kažem o ovoj proćelavoj budaletini, najdvoličnija osoba koja je ovde išla. Mene bi bila bruka i sramota da mi je ovo majka, baba ili tetka - rekao je Anđelo.

- Gde si mi Anđelo?! Iščupali Sibinkinoj babi pi*ku i stavili mu na glavu - rekla je Zorica.

- Šta ti je olupino matora?! Sve ti je propalo. Ne dao Bog da si mi majka. Ovo je jedna dvolična, zlobna babetina - rekao je Anđelo.

- Moji sinovi znaju ko im je otac, gde ti je tata - ponavljala je Zorica.

- Žena kojoj je svaka kafana propala, a priča da je ugostitelj - rekao je Ranković.

- Kako komentarišeš to što Miki Dudić drži Zoričinu stranu - pitao je Darko.

- Kaži koja je razlika u godinama tebe i tvog najstarijeg sina?! Ima veze, naravno da ima veze - rekao je Anđelo.

- Sikter tamo, gde ti je tata?! - rekla je Zorica.

- Nisu oni nikakvi porodični prijatelji, da jesu, ona ne bi uradila to što je uradila, a to je da je želela da spusti sa mnom loptu u hotelu, a Miki je mene tada izazvao na boks meč, a drugo, on se ne bi smeškao Kačavendi i jeo njene palačinke, ako su oni kućni prijatelji - rekao je Anđelo.

- 35 godina smo Hasan Dudić i Zlata Petrović prijatelji, njega znam kada je imao tri ili četiri godine - rekla je Zorica.

- Zastupam prava žena, ja bih uvek stao u stranu žene. Preterao je, to što dečko nije obavešten da se poznajemo ceo život, nisam ja lično kućni prijatelj sa njom, nego moja majka i otac. Ja sam za to da se ne produbljuje Milenin i Zoričin odnos. Nisam uključen da je vređala Anđela u prvoj sezoni - rekao je Miki Dudić.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić