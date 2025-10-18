DOMINACIJA BEZ PREMCA: Emisija Pitanja novinara pokorila ceo region i oborila SVE rekorde gledanosti - BROJKE GOVORE SVEGOVORE!

''Elita 9'' je definitivno pokorila region i prikovala je milione gledalaca za male ekrane.

Od septembra meseca, kada je startovala nova sezona najgledanijeg rijalitija ''Elita 9'' na televiziji Pink, ruši sve rekorde gledanosti. Sve emisije Elite u vrhu su gledanosti iz dana u dan, a takva je situacija i ove noći.

Naime, petak je rezervisan za dobro poznatu emisiju ''Pitanja novinara'' sa Darkom Tanasijevićem i Jocom Novinarom, a u ovoj noći mnogim takmičarima pala je maska. TV Pink i "Elita 9" definitivno su postale "kraljica šera", te je tako prema poslednjim merenjima gledanosti TV Pink ubedljivo najgledanija.

Autor: Nikola Žugić