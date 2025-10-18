AKTUELNO

Domaći

Budeš li sa njim provodila vreme... Alibaba udario zabrane Mini, ona mu odmah lupila kontru! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Drama!

Asmin Durdžić iznervirao se kad je Danilo Dača Virijević rekao da Viktorom Gaiić gleda Minu Vrbaški, pa joj je Alibaba odmah stavio do znanja da neće da je vidi kako provodi vreme sa njim.

- Mene gleda? - pitala je Mina.

- Ko? - umešao se Alibaba.

Karambol epskih razmera! Zorica i Anđelo zaorili Belu kuću uvredama, Kačavenda imitacijom nasmejala sve (VIDEO)

- Može samo da gleda - poručila je ona.

- Budeš li sa njim provodila vreme sa mnom više nikad nećeš - rekao je Alibaba.

- Gospode Bože - dodala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja ću da odlučujem - nastavio je Asmin.

- Nisi mi ni mama, ni tata. Ja sama biram - rekla je Mina.

NOVI HAOS ZORICE I KAČAVENDE: Milena unakazila njen osvetnički plan, sevaju prozivke na sve strane! (VIDEO)

- Onda idi tamo - odbrusio je Alibaba.

- Ja ovde ne igram inate. To je isto kao kad bih ja rekla ako nastaviš da provodiš vreme sa Terzom da mi se ne obraćaš. Evo ja ti sad kažem - govorila je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

- Rekao sam ti nešto - dodao je Asmin.

- Od ponedeljka sam sama u budžetu - rekla je Mina.

Željko može sutra da mi kaže: 'Mama, ti si kriva nisi mi dala da vidim oca'! Miljana s knedlom u grlu progovorila o Ivanovom očinstvu, rešena da urade

- Jesi, jesi - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: A. Nikolić

