Alibaba šokirao Minu priznanjem: Samo jedan odnos u kući je pravi i iskren! (VIDEO)

Na koga misli?

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić opustili su se tokom emisije "Pitanja novinara". Njih dvoje su se gađali ćepetom i otimali oko njene kape. U jedom trenutku pričali su u odnosima, a Asmin je rekao da je samo jedan pravi i iskren, ali nije sigurno da li je mislio na njihov ili neki koji nema veze sa njima.

- U kući je samo jedan odnos iskren i ispravan - rekao je Asmin.

- Mina, malo da si pametnija znala bi šta on radi - dodao je Dača.

- Misliš da ne znam? - dodala je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić