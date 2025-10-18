AKTUELNO

Alibaba šokirao Minu priznanjem: Samo jedan odnos u kući je pravi i iskren! (VIDEO)

Na koga misli?

Mina Vrbaški i Asmin Durdžić opustili su se tokom emisije "Pitanja novinara". Njih dvoje su se gađali ćepetom i otimali oko njene kape. U jedom trenutku pričali su u odnosima, a Asmin je rekao da je samo jedan pravi i iskren, ali nije sigurno da li je mislio na njihov ili neki koji nema veze sa njima.

Budeš li sa njim provodila vreme... Alibaba udario zabrane Mini, ona mu odmah udarila kontru! (VIDEO)

- U kući je samo jedan odnos iskren i ispravan - rekao je Asmin.

Nemam s kim da spavam: Alibaba na foru pokušao da se uvali kod Mine? (VIDEO)

- Mina, malo da si pametnija znala bi šta on radi - dodao je Dača.

- Misliš da ne znam? - dodala je Mina.

Detaljnije u nastavku ovog teksta. 

