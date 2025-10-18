AKTUELNO

Domaći

EMOTIVNA OBJAVA NERIOVE VERENICE: Hana slikom još jednom dokazala svima KOLIKA JE NJIHOVA LJUBAV, Sita će ZAPENITI OD BESA (FOTO)

Izvor: pink.rs, Foto: Privatna arhiva ||

Sita na aparatima!

Verenica učesnika “Elite 9”, Nerija Ružanjija, podelila je na svom profilu emotivnu fotografiju na svom Instagram storiju. Na slici se vidi kako Neri nežno grli Hanu s leđa, dok se ona osmehuje i telefonom beleži taj intimni trenutak.

Mnogi su ovu objavu protumačili kao jasan znak koliko joj Neri nedostaje otkako je ušao u rijaliti, ali i kao snažnu poruku podrške koju mu šalje iz spoljnog sveta.

Foto: Instagram.com

Pored emotivnog momenta, mnogi su primetili da je Hana ovom objavom poslala i jasnu poruku Siti Ahmić, Neriovoj majci, sa kojom oni nisu u dobrim odnosima. Objavljivanjem fotografije iz srećnih dana, Hana je stavila do znanja da stoji uz svog verenika bez obzira na porodične tenzije, te da je njihova ljubav snažna i iskrena.

Foto: pink.rs, Instagram Printscreen, E-Stock/Rajko Ristić

Autor: N.B.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Emotivna objava ćerke Nenada Nenadovića: Na godišnjicu njegove smrti mnoge dovela do suza: Ljubav je... (FOTO)

Domaći

Sita nikad jače udarila na Gastoza! Daje sve od sebe da zaštiti sestru od zlih jezika: KVAZIMODO BULJAVI...

Domaći

PROCURILI DOKAZI DA HANA GOVORI ISTINU! Pink.rs u posedu lekarskih nalaza Neriove verenice, zbog stresa tokom trudnoće i Sitine torture morala da pije

Zadruga

Razotkrivanje se nastavlja: Mina Vrbaški i Dača provalili Luku i Maju, otkriveni novi detalji njihovog odnosa! (VIDEO)

Zadruga

Stara ljubav zaborava nema: Anđela i Mateja podsetili sve kakav su bili par! (VIDEO)

Farma

Niko ne može da ih rastavi! Ognjen masira Elenu pred svima, Boža jedva uspeva da sakrije suze zbog ovog prizora (VIDEO)