EMOTIVNA OBJAVA NERIOVE VERENICE: Hana slikom još jednom dokazala svima KOLIKA JE NJIHOVA LJUBAV, Sita će ZAPENITI OD BESA (FOTO)

Verenica učesnika “Elite 9”, Nerija Ružanjija, podelila je na svom profilu emotivnu fotografiju na svom Instagram storiju. Na slici se vidi kako Neri nežno grli Hanu s leđa, dok se ona osmehuje i telefonom beleži taj intimni trenutak.

Mnogi su ovu objavu protumačili kao jasan znak koliko joj Neri nedostaje otkako je ušao u rijaliti, ali i kao snažnu poruku podrške koju mu šalje iz spoljnog sveta.

Pored emotivnog momenta, mnogi su primetili da je Hana ovom objavom poslala i jasnu poruku Siti Ahmić, Neriovoj majci, sa kojom oni nisu u dobrim odnosima. Objavljivanjem fotografije iz srećnih dana, Hana je stavila do znanja da stoji uz svog verenika bez obzira na porodične tenzije, te da je njihova ljubav snažna i iskrena.

Autor: N.B.