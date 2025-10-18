AKTUELNO

Domaći

Želi da takmičari pljuju Aneli? Luki maska pala nikad brže i ovim potezom odao sam sebe! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Šok!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Sari Stojanović.

Ne prođe ni mesec dana, ona krene da se k**a: Zorica dočekala svojih pet minuta da verbalno unakazi Minu Vrbaški! (VIDEO)

- Prvo mesto je Ivan koji nije dosledan da komentariše mlađe od sebe, on je samo ljubomoran što nije ispijao vina i jeo grožđe po plažama. Druga osoba je Uroš Stanić i treća osoba je Luka - rekla je Sara.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredni je reč dobio Luki Vujović.

Pokušao da joj otvori oči: Jovičić dao sve od sebe da Vanji Prodanović ukaže na Đukićeva poniženja! (VIDEO)

- Niko nije ustao i rekao da kada sam čuo pet stvari šta Aneli radi, ja sam sedeo i branio svoju verenicu. Ja sam ostao dosledan svojoj verenici i njenoj porodici. Na prvom mestu je Miljana Kulić koja nikako nije dosledna svojim rečima, dok je na drugom mestu Uroš Stanić kojeg ljudi koriste da ne bi izneo vaše tajne.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

