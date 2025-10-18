Želi da takmičari pljuju Aneli? Luki maska pala nikad brže i ovim potezom odao sam sebe! (VIDEO)

Šok!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Sari Stojanović.

- Prvo mesto je Ivan koji nije dosledan da komentariše mlađe od sebe, on je samo ljubomoran što nije ispijao vina i jeo grožđe po plažama. Druga osoba je Uroš Stanić i treća osoba je Luka - rekla je Sara.

Naredni je reč dobio Luki Vujović.

- Niko nije ustao i rekao da kada sam čuo pet stvari šta Aneli radi, ja sam sedeo i branio svoju verenicu. Ja sam ostao dosledan svojoj verenici i njenoj porodici. Na prvom mestu je Miljana Kulić koja nikako nije dosledna svojim rečima, dok je na drugom mestu Uroš Stanić kojeg ljudi koriste da ne bi izneo vaše tajne.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić