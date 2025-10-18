AKTUELNO

VOLI ME I POŠTUJE! Milica Kemez progovorila o novom izabraniku, pa potkačila Boru: Neuporedivo je...

Santani neće biti svejedno kada čuje ovo!

Milica Kemez bila je gošća emisije ''Magazin In'', a tom prilikom govorila je o svom novom emotivnom partneru, pa je u jednom momentu uporedila i sadašnji odnos sa prošlim, tačnije sa Borom Santanom od kog se nedavno i papirološki razvela. Novinarka portala Pink.rs Snežana Zindović postavljala je u okviru svoje rubrike ''Trač ili istina'' Milici pitanja o novom izabraniku.

- Istina je, ali nije istina za mesece. Neću otkrivati koliko je prošlo, to je moja intimna stvar. Istina je da sam srećna i poštovana - rekla je Milica i uporedila svoj trenutni emotivni odnos sa prethodnim.

- Razlikuje se toliko da ne bih poredila, neuporedivo je. Ne bih pričala o tome. Moj sadašnji partner je velika podrška, voli me i poštuje me i vidi sve moje kvalitete na koje sam ja odavno zaboravila - otkrila je Kemezova.

