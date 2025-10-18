Totalni karambol: Uroš napravio opštu pometnju u Eliti urnisanjem Luke, Đukić kao oparen skočio da ga brani! (VIDEO)

Đukić je tu uvek kad treba!

U ''Eliti 9'' takmičari trenutno biraju najnedosledniju osobu u Beloj kući, a ovonedeljni vođa Milena Kačavenda dala je reč Urošu Staniću.

- Prvi je Asmin koji nije dosledan Staniji i njenim tabletama za mršavljenje jer ga je Stanija dovela u red i doveo je svoju liniju do savršenstva, a ovde se nagojio kao veprina i izobličio se. On je manijak iz parka i uhodi non stop Maju, meni i njoj treba neki sprej protiv bubašvaba. Drugo mesto je Luka Vujović koji je imao veridbu sa vatrometima i koji je zvao sve novinare da bi pisali o njegovoj veridbi. Vidimo da te Maja zanima, a vidimo i da je muvaš - rekao je Uroš.

- On mene ne muva i mi se ne muvamo, to morate da znate. Moje ime nemojte da koristite jer je mnogo zvučno, sa mnom se niko ne muva - rekla je Maja.

- Treće mesto je Đukić koji radi sve da se Luka i Maja smuvaju jer ne podnosi Aneli i daje sve od sebe da ga rastavi od Aneli. Čovek sve laže i ide od devojke do devojke, pa on je čak i spopadao Maju na žurki - rekao je Uroš.

- Ti si se smuvao sa krezavim Dejanom i daješ sebi za pravo da nešto pričaš - rekao je Đukić.

- Ti nemoj njemu da upadaš u izlaganje, jer si malopre slagao i za mene - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić