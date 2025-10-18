AKTUELNO

Zadruga

Nikad ne potcenjuj... Maja iznad svog kreveta okačila moćnu poruku, ovim potezom otkrila sve! (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Tišina je jača od zvuka!

Maja Marinković večerala je na svom krevetu kada je ugledala sliku sa citatom koji se nije dopao, te je ustala i sliku zamenila sa citatom koji joj se dopada i za koji smatra da je tačan.

- Kaže: ''Ko voli, taj i veruje'' to nije tačno. Kako da ne - rekla je Maja i skinula sliku sa ovim citatom koja je stajala iznad njenog kreveta.

- Ti to stvarno skidaš? - upitala je Vanja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Naravno. Ovo je istina: ''Nikada ne potcenjuj moć tihe odlučnosti'' - pročitala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

