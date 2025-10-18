Nikad ne potcenjuj... Maja iznad svog kreveta okačila moćnu poruku, ovim potezom otkrila sve! (VIDEO)

Tišina je jača od zvuka!

Maja Marinković večerala je na svom krevetu kada je ugledala sliku sa citatom koji se nije dopao, te je ustala i sliku zamenila sa citatom koji joj se dopada i za koji smatra da je tačan.

- Kaže: ''Ko voli, taj i veruje'' to nije tačno. Kako da ne - rekla je Maja i skinula sliku sa ovim citatom koja je stajala iznad njenog kreveta.

- Ti to stvarno skidaš? - upitala je Vanja.

- Naravno. Ovo je istina: ''Nikada ne potcenjuj moć tihe odlučnosti'' - pročitala je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić