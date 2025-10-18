PRATE ME TAJNO... Stanija podelila ŠOK podatak: RAČUNICA JE JASNA! (FOTO)

Stanija Dobrojević je među najpraćenijim Srpkinjama na Instagramu.

Sad je odlučila da podeli statistiku jedne svoje objave, pa je pokazala koliko njih je videlo, a koliko lajkovalo fotku.

- 1,8 miliona pregleda, a samo 11 hiljada lajkova. Znači 80 posto me gledaju, a ne prate! - poručila je ona prvo.

- Računica jasna, gledaju me svi, ne lajkuju javno, prate tajno. Zanimljiva statistika, zar ne? - dodala je Stanija.

Inače, u pitanju je njena fotografija na kojoj je vidimo golog stomaka, sa dekolteom u prvom planu.

