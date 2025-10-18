AKTUELNO

Domaći

PRATE ME TAJNO... Stanija podelila ŠOK podatak: RAČUNICA JE JASNA! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Instagram.com ||

Stanija Dobrojević je među najpraćenijim Srpkinjama na Instagramu.

Sad je odlučila da podeli statistiku jedne svoje objave, pa je pokazala koliko njih je videlo, a koliko lajkovalo fotku.

- 1,8 miliona pregleda, a samo 11 hiljada lajkova. Znači 80 posto me gledaju, a ne prate! - poručila je ona prvo.

Foto: Instagram.com

- Računica jasna, gledaju me svi, ne lajkuju javno, prate tajno. Zanimljiva statistika, zar ne? - dodala je Stanija.

Inače, u pitanju je njena fotografija na kojoj je vidimo golog stomaka, sa dekolteom u prvom planu.

Autor: Pink.rs

#Asmin Durdžić

#Instagram

#Stanija Dobrojević

#analitika

#lajkovi

POVEZANE VESTI

Domaći

STANIJA OTKRILA KAKO JE ZARADILA 100.000 EVRA! Prošla kroz turbulentan period, a sad otišla da odmori u prirodu: 30 DANA BEZ SNA! Spomenula i Alibabu

Domaći

FEŠTA U STANIJINOM DOMU! Dobrojevićeva slavi, a ima i predivan razlog! (FOTO)

Domaći

Zove po 500 puta dnevno, ali mi sada NEDOSTAJE: Stanija Dobrojević progovorila o detaljima veze sa Asminom, pa priznala: Ova agonija ne znam dokle će

Domaći

Nedostaje mi... Stanija otkrila da je Asmin i dalje njen dečko, pa priznala: Rekla sam da neću ništa braniti!

Domaći

Vrelo, vrelije, Stanija Dobrojević: Rijaliti zvezda objavila golišave fotke, jedva obuzdala bujno poprsje (FOTO)

Domaći

Stanija se moli na Ostrogu! Posle teškog perioda tamo pronašla mir, a svi pričaju o njenom stajlingu! (FOTO)