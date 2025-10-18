Svi su odlepili za njom, a ona ih je oduvala: Taki za Pink.rs razvezao jezik i brutalno udario na Luku i Alibabu, pa ih proglasio Majinim fanovima!

Tema koja poslednjih nedelja trese kako Belu kuću, tako i celu javnost jeste odnos Maje Marinković sa Asminom Durdžićem i Lukom Vujovićem.

Iako je mnogi optužuju da ona nije ispala prijatelj Staniji Dobrojević zato što je otvoreno flertovala s njenim dečkom, mnogi je krive i za to što je puštala pipke i flertovala i sa zauzetim Lukom Vujovićem.

Mnogo puta se ona izjasnila da ona ništa ne radi i da je ne zanimaju muškarci u Beloj kući, ali čini se da njena dela konstantno govore drugačije. Upravo iz tog razloga smo kontaktirali Radomira Marinkovića Takija, kako bi nam dao svoj sud o ovoj temi.

- Ne mogu da komentarišem Majine fanove, to mi je ispod časti. Gledali su godinama i svi se kače na nju, ali vidite kako ih je oduvala. Oni su odlepili za Majom i svi su se zaljubili. Ona nije dala povod, ispala je drug prema Staniji i zbog nje je popila devet tužbi na sudu koliko je brani. Ona ništa ne radi, a zamislite da nešto radi? Ovo su fanatici i traže glavnu kariku da se zakače. U kući trenutno nema nikoga ko bi njoj mogao da zapadne za oko, ali ako uđe neki istetovirani malo nabildovaniji lik, to je njen tip - otkriva Taki, a potom se osvrće i na Majin odnos sa Đukićem:

- Đukić je divan dečko i Maja i ja imamo odlično mišljenje. Ja sam njega zamolio da vodi računa o Maji kada popije, a on mi kaže: ''Ne znam sebe da sačuvam, a ne nju''. Ja obožavam Boru i Filipa, to su moji ljudi - otkriva Taki.

Autor: N.Panić