Čudno mi je što... Đedović šokiran Teodorinim ponašanjem prema Anđelu, otkrio da li je moguće da se smuvaju!

Ne može da shvati šta se događa!

Nenad Macanović Bebica pre par dana kod Drveta mudrosti zatražio je radi zadatak u kom će glumiti do kraja nedelje da je ljut na Teodoru Delić i da planira da raskine s njom, kako bi zauvrat dobio prsten da je zaprosi u ''Eliti 9'' prvog novembra.

Mnogi nisu ni pomislili da Bebica radi tajni zadatak obzirom da se duže vreme u Beloj kući šuška o odnosu Teodore Delić i Anđela Rankovića, koji često znaju da se osame i šetaju sami.

Obzirom da je Milena Kačavenda otkrila Marku Janjuševiću Janjušu da je za ovonedeljne potrčke postavila Anđela Rankovića i Vanju Živić samo kako bi ispratila reakciju Teodore Delić, nas je zanimalo i kako Marko Đedović gleda na celokupno dešavanje:

- Ne bih voleo da je to istina i da joj se Anđelo sviđa. Čudno se Teodora ponaša prema Anđelu i čudno mi je što je njoj prvo palo na pamet da je Bebica ljut na nju zbog odnosa sa Anđelom. Mislim da se Anđelo tu ne bi mešao iskreno - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić