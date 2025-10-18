AKTUELNO

Čudno mi je što... Đedović šokiran Teodorinim ponašanjem prema Anđelu, otkrio da li je moguće da se smuvaju!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ne može da shvati šta se događa!

Nenad Macanović Bebica pre par dana kod Drveta mudrosti zatražio je radi zadatak u kom će glumiti do kraja nedelje da je ljut na Teodoru Delić i da planira da raskine s njom, kako bi zauvrat dobio prsten da je zaprosi u ''Eliti 9'' prvog novembra.

Foto: Pink.rs/A. Nikolić

Mnogi nisu ni pomislili da Bebica radi tajni zadatak obzirom da se duže vreme u Beloj kući šuška o odnosu Teodore Delić i Anđela Rankovića, koji često znaju da se osame i šetaju sami.

Obzirom da je Milena Kačavenda otkrila Marku Janjuševiću Janjušu da je za ovonedeljne potrčke postavila Anđela Rankovića i Vanju Živić samo kako bi ispratila reakciju Teodore Delić, nas je zanimalo i kako Marko Đedović gleda na celokupno dešavanje:

Foto: Pink.rs/D. Tanasijević

- Ne bih voleo da je to istina i da joj se Anđelo sviđa. Čudno se Teodora ponaša prema Anđelu i čudno mi je što je njoj prvo palo na pamet da je Bebica ljut na nju zbog odnosa sa Anđelom. Mislim da se Anđelo tu ne bi mešao iskreno - rekao je Đedović.

Autor: N.Panić

