Spremna da stane na ludi kamen?! Bivša učesnica ZADRUGE nakon samo šest meseci veze otpočela zajednički život s mlađim dečkom, ovo su svi detalji velike ljubavi! (VIDEO)

Pronašla svoju sreću?

Anja Todorović bila je gost u emisiji ''Pitam za druga'', a ona je tom prilikom otkrila da je već otpočela zajednički život sa dečkom nakon samo šest meseci veze.

- Koji datum je zabeležen i koliko si već sa dečkom? - upitao je Joca.

- 28.4 smo stupili u vezu i sad će nam biti šest meseci. Moram da priznam da mi živimo zajedno već, to se desilo spontano i sad idemo u Dubai za 15 dana, a potom idemo u Tursku - rekla je Anja.

- Je l' ideš estetski? - upitao je Joca.

- Da, ali neću još da odajem šta ću raditi. Sigurno je u pitanju neka veća intervencija, ali nek ostane mala tajna - rekla je Anja.

Autor: N.Panić