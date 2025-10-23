Pronašla svoju sreću?
Anja Todorović bila je gost u emisiji ''Pitam za druga'', a ona je tom prilikom otkrila da je već otpočela zajednički život sa dečkom nakon samo šest meseci veze.
- Koji datum je zabeležen i koliko si već sa dečkom? - upitao je Joca.
- 28.4 smo stupili u vezu i sad će nam biti šest meseci. Moram da priznam da mi živimo zajedno već, to se desilo spontano i sad idemo u Dubai za 15 dana, a potom idemo u Tursku - rekla je Anja.
- Je l' ideš estetski? - upitao je Joca.
- Da, ali neću još da odajem šta ću raditi. Sigurno je u pitanju neka veća intervencija, ali nek ostane mala tajna - rekla je Anja.
Autor: N.Panić