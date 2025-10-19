Putevi su nam se razišli: Matora ni dan danas ne zna zbog čega joj je Vanja okrenula leđa, ona joj sasula istinu u lice! (VIDEO)

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između Vanje Živić i Anđela Rankovića. Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Marku Janjuševiću Janjušu.

- O Anđelu sam pričao prošle nedelje i već sam pričao o našim sukobima i svemu, tako da se ne bih ponavljao. Čini mi se da je Vanja nekako glasnija napolju nego ovde, ali sačuvaću Anđela - rekao je Janjuš.

- Anđelo je odličan komentator i mnogo dobar dečko, ali i takođe jako dobar motivator. Vanja je isto jako dobra devojka, ali ću sačuvati Anđela - rekao je Nerio.

- Ja nemam šta da kažem loše za Vanju, ali nekako su nam se putevi razišli što se tiče tog druženja i jednostavno ne može na silu obzirom da ona ima društvo sa kojim ja nisam dobra - rekla je Matora.

- Ja ne znam kad sam ja prestala da tebi budem prijatelj? Ja tebe ne znam - rekla je Vanja.

- Onog momenta kada si mi rekla da si kažnjena zbog mene, a ja nisam znala ni zbog čega - rekla je Matora.

- Ja sam tebi prenela informaciju o tvojoj mami, a ti si ustala ovde i rekla sve. Ja tebi nikad nisam prestala da budem prijatelj - rekla je Vanja.

Autor: N.Panić