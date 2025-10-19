AKTUELNO

Domaći

Pukao joj film! Mina u sukobu sa Alibabom žestoko ponizila Maju, pa mu poručila da sa njom NEMA IGRE: To što ti ja dopuštam ono od 1 do 100... (VIDEO)

Foto: TV Pink Printscreen

Drama!

Minu Vrbaški iznervirao je Asmin Durdžić zbog čega mu je žestoko odbrusila. Ona je tokom rasprave poručila da igrice može sa Majom Marinković i ljudima za stolom, ali ne i sa njom, zbog čega je on odmah počeo da joj se pravda.

- Slušaj me sad ovako, od danas ja rukovodim sa tobom - rekao je Asmin.

- Ne možeš tako da mi se obraćaš. To tamo možeš da upravljaš sa njima za stolom i tamo u ćošku - rekla je Mina.

- Ti si moja sestra, a ono su ovce - rekao je on.

- Nemoj sa mnom da se igraš, ja dopušta to malo i ono od 1 do 100. Nemoj da misliš da možeš sa mnom da se igraš .

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti si moja sestra, ne možeš nikad da se uporediš sa ovcama. Da li je tako? Sestra je jedna, a ovaca imaš koliko hoćeš - rekao je Asmin.

- Dok ima ovaca biće i vune - dodala je Mina.

- On ovo stvarno misli, a ja znam nešto što ti ne znaš - umešao se Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Budi dobar - dobrusila je Mina Asminu.

- Ja sam ti rekao sestra nikad ne može da se meri sa ovcama. Sestra je jedna, a ovaca je milion - govorio je Asmin.

- Dobro, nemoj da se igraš sa mnom i sa mojim živicima - pričala je Mina.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

