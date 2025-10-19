On ima ženu: Miljana priznala da želi da se uda za Desingericu, Maja je upozorila na ogroman problem! (VIDEO)

Maja brani svog druga!

Miljana Kulić i Maja Marinković pevale su pesme Dragomira Despića Desingerice kada je Miljana u jednom momentu priznala da bi volela da se uda za Desingericu, dok je Maja upozorila to da on ima ženu.

- Budi moja čokolada - pevala je Maja.

- Ja sam Desingericina buduća devojka - rekla je Miljana.

- Čovek je oženjen - rekla je Maja.

- Pa dobro, neću ja biti ta koja će presuditi nego ako se ne daj Bože nešto desi onda se ja udajem. Jedino me Desingerica hoće ovako blentavu, ali neću ja zbog Maje - rekla je Miljana.

- Što zbog mene? On je moj drug - rekla je Maja.

- Pa iz poštovanja prema vašem drugarstvu - rekla je Miljana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić