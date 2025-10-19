TURBULENTNA NOĆ: Učesnici vinuli Anđela u nebesa, Vanji sasuli sve u lice, Mina i Asmin žestoko zaratili, a evo ko će se boriti za opstanak u Eliti!

Ovo niste smeli da propustite!

Subota je rezervisana za emisiju ''Nominacije''. Učesnici su tokom noći za nama bi otkrili kakvo mišljenje imaju o potrčcima, Anđelu Rankoviću i Vanji Živić. Na kraju večeri, voditeljka Ivana Šopić otkrila je koga su Odabrani izglasali, a ko je dobio najmanju podršku publike.

Zorica Marković je prva nominovala, te je žestoko opljuvala Anđela Rankovića.

- Mislim da je Vanja pala pod uticaj klana, a činila mi se kao dobra devojka. Mislila sam da sa ovo dvoje ljudi neću imati nikakav problem i nikakvu svađu apsolutno, ali je ona pala pod Kačavendin uticaj. Imala sam jednu nebitnu svađu sa Vanjom, tako da i dalje mi je negde draga i prozborimo koju, ništa strašno. Ova osoba preko puta i ja ćemo se terati do kraja, ja mešam karte ovde i imam skočka za njega - rekla je Zorica.

- Uh, nemoj samo da budeš skočko - rekao je Anđelo.

- Ne brini se ti ništa za mene, tek ću ja tebe da rešavam - rekla je Zorica.

Asmin Durdžić potom je imao svoje izlaganje, te je iskoristio da otkrije šta zamera Anđelu Rankoviću.

- Imam o Anđelu isto mišljenje kao i prošle subote. Sad gledam ovako lep momak, obrazovan i kulturan da se svađa sa ovom ženom, uopšte ti ne ide. Ja sam takav, za tebe mi to ne ide. Ona od tebe pravi p*dera jedan dan, drugi kako muvaš drugu devojku. Tebe da nema i Milene Kačavende ona ne bi imala o čemu da priča ovde - govorio je on.

- To si u pravu. Ja volim da vratim jer vređa mene i moju porodicu. Znam da ljudi znaju da nisam nekulturan, a onda razmišljam zašto se svađam sa ovakvom budalom? Ajde da je konstruktivna rasprava, a sa njom se sve svodi na prostakluk - dodao je Anđelo.

- Tebi to nije potrebno, ti si bio treće mesto, a sad ona da te uvlači u neka sr*nja. Ja o tebi imam najbolje mišljenje. Što se tiče Vanje ona me je prozivala u sedmici zbog Aneli. Upoznao sam je slučajno na pumpi preko Milene, lepo smo se ispričali i objasnila mi je neke stvari. Imam dobro mišljenje o njoj, a sad sam se odmorio od nje jer svako jutro kad se probudim vidim njeno d*pe, ne može da se izbegne. Poslaću Anđela - govorio je Asmin.

Jovana Tomić Matora otkrila je da ne zna zbog čega joj je Vanja Živić okrenula leđa, te je dobila odgovor od nje.

- Anđelo je odličan komentator i mnogo dobar dečko, ali i takođe jako dobar motivator. Vanja je isto jako dobra devojka, ali ću sačuvati Anđela - rekao je Nerio.

- Ja nemam šta da kažem loše za Vanju, ali nekako su nam se putevi razišli što se tiče tog druženja i jednostavno ne može na silu obzirom da ona ima društvo sa kojim ja nisam dobra - rekla je Matora.

- Ja ne znam kad sam ja prestala da tebi budem prijatelj? Ja tebe ne znam - rekla je Vanja.

- Onog momenta kada si mi rekla da si kažnjena zbog mene, a ja nisam znala ni zbog čega - rekla je Matora.

Danilo Dača Virijević predložio je Asminu Durdžiću da krene na Vanju Prodanović, ali se on sa tim nije složio, pa je priznao da ima devojka sa kojom bi probao ozbiljniji odnos. Zbog neprijatnosti koja je mogla da se primeti može da se posumnja da je mislio na Minu Vrbaški, a i po njenoj rekaciji.

- Znam ja sa kim bih ali ne mogu.. Ne želim da pričam ništa - rekao je Asmin.

- To ne možeš - dodao je Dača.

- To bi otišlo previše ozbiljno - nastavio je Asmin.

- Ne možeš da se sprdaš sa tim stvarima - dodao je Dača.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Miljani Kulić, koja je zaratila sa Anđelom Rankovićem.

- Anđelo napravio si monstruma od mene, barikadirao si se i rekao da se plašiš mene. Napravili ste dramaturgiju ni oko čega. Ja sam provukla da si sa Anitom bio u fejk odnosu, izdao si Anitu i nisi ostao dosledan sebi. Anđelo, od sebe praviš žrtvu, a od mene monstruma. Nemoj da budeš žrtvs, nego borac. Zamisli ljudi da te gledaju kao žrtvu, a ti si muškarac. Od mene si pravio monstruma koji vas uhodi, a to gledaju moji roditelji. Na rođendan ti nisam došla, niti bih došla. Nikad nisi vređao Željka i nisi me maltretirao na taj način, samo zbog toga te izdvajam - govorila je Miljana.

- Kažu da ne treba da se sluša savet osoba na čijem mestu ne želiš da budeš, tako da te neću poslušati. Rekla si da smo lagali, a nismo. Ti si probila dve saksije tamo. Svaki put si prva započela svađi i zbog toga više ne želim da ti opraštam - dodao je Anđelo.

Borislav Terzić Terza optužio je Vanju Živić da izbegava da iznese svoj stav o učesnicima.

- Anđelo je jedan jedini i to će uvek ostati naravno, a Vanju volim i gotivim. Moram da ostavim Anđela nekako mi je bliži od svih - rekla je Mina.

- Mislim da Milena zna mnogo više od svih čim je poslala Vanju sa Anđelom i da zna otprilike kako Vanja gleda Anđela. Znam da su Vanja i Aneli bili dobri tako da mislim da će joj Aneli zameriti neke stvari i to je to. Što se tiče Anđela, on i ja ne bi reč progovorili da se ne druži sa nekim mojim društvom. Mogu da ti zamerim svađu sa ženama kao što i sebi to zameram - rekao je Luka.

Sara Stojanović uputila je niz pohvala na račun Anđela Rankovića.

- Dečko se toliko uspalio da je više on večeras nominovao ljude nego što su oni njega. Ovo nije mesto da dečko leči koplekse, a da ne pričamo o tome da se takmiči sa mnom, a mlađi je 15 godina. Očigledno on ima neke traume iz detinjstva. Koliko znam njegov otac je bio prisutan u njegovom životu, nosio je njegovo prezime, a majka i ukajk su se odrekli i on se stidi svog oca. Ja sam toliko hvalospeva čuo o ovom čoveku da nekad pomislim da je ovo pobedik svih mogućih "Elita", a čuo sam da na rođendanu danas nije bio ni deo one neviđene armije. Mogu samo da kažem da ću da ga k*ram do kraja sezone. Mala izoperisana (Teodora) se sama pravdala o potencijalnoj vezi, navikla je da vara gmaza debelog kao i svake sezone. Mala je bacila oko na Apolona, verujem da će da se ostvari, a njemu ništa to nije novo jer je od Matore uzimao devojke, a ovde godine može od svog druga lubeničara. Vanja nije kandidat da on dobije neku novu "Neviđenu armiju". Ništa nisam promenio mišljenje o Vanji, osim što mogu da kažem da je fleksibilnija kad sam ja u pitanju, a uzrok tome je Žana. Za Vanju je pripremljena tužba zbog "Elite 7" i advokat me je baš pitao da li sam siguran za to, ali ja to nisam još odlučio. U narednih pet dana ću da odlučim da li ću da povučem tužbu. Voleo bih da Vanja pokaže stav koji kaže da ima. Nemaš kapacitet da izbaciš to iz sebe. Ne treba ti priča sa Anđelom nego sa nekim drugim muškarcem i mislim da ih ima nekoliko sa kojima bi mogla da ozbiješ u prvi plan. Nikako te neće ukrastiti utapanje u ovu grupaciju. Šaljem ovog u izolaciju - rekao je Ivan.

- Što se tiče našeg odnosa bio mi je poseban Anđelov rođendan jer smo se pomirili. Mislim da si jedna od najboljih osoba u kući, Apolon sa Zvezdare, privlačan, imali smo neku fatalnu energiju. Koliko god da si bio ljut i razočaran ja se tek sad kajem. Putuj i dalje, ja sam isto neko ko obožava da putuje i ništa lepše od toga nema. Dosta ljubomornh je ovde na tebe. Mi smo se pomirili, okej smo. Htela sam da mu spremam tortu sa Radom, ali nismo imale dovoljno materijala. Sve može da se ispraviti, ispraviću i ja sebe. Mene je Ivan Marinković unakazio, nisam trebala da ulazim u odnos sa njim. Vanja je prava bombica, prelepa devojka. Vanja, izvini, moram tebe da pošaljem - rekla je Sara.

Minu Vrbaški iznervirao je Asmin Durdžić zbog čega mu je žestoko odbrusila. Ona je tokom rasprave poručila da igrice može sa Majom Marinković i ljudima za stolom, ali ne i sa njom, zbog čega je on odmah počeo da joj se pravda.

- Slušaj me sad ovako, od danas ja rukovodim sa tobom - rekao je Asmin.

- Ne možeš tako da mi se obraćaš. To tamo možeš da upravljaš sa njima za stolom i tamo u ćošku - rekla je Mina.

- Ti si moja sestra, a ono su ovce - rekao je on.

- Nemoj sa mnom da se igraš, ja dopušta to malo i ono od 1 do 100. Nemoj da misliš da možeš sa mnom da se igraš.

Milena Kačavenda i Anđelo Ranković ušli su u žestok sukob sa Mikijem Dudićem.

- Jeste Zorica izvređala Anđela i mislim da ona može majka da mu bude - rekao je Miki Dudić.

- Ne daj Bože da vam neko izgovara stvari kao meni Zorica, mi volimo svoje roditelje kao i drugi što vole svoju decu - rekao je Anđelo.

- Ja hoću samo da kažem da je Anđelo mogao da postupi prema Zorici kao Terza i skloni se iz priče - rekao je Miki.

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč ovonedeljnom vođi Mileni Kačavendi, koja je sve iznenadila jer je poslala u izolaciju svoju prijateljicu Vanju Živić.

- Nisam ih poslala u izolaciju jer mislim da nešto ima između njih, imala sam svoje razloge. Još jedan razlog postoji, a to je da sam htela da vidim Teodorinu reakciju na izolaciju Anđela i Vanje. To nema veze s tim što smo Bebica i ja prokomentarisali situaciju, a ja sam ovaj razlog rekla večeras Janjušu i zato sam odlučila da večeras kažem. Anđelo te kremice su ti poklon za rođendan i pojela sam g*vno u sedmici prema tebi. Marko je bio u pravu kada je govorio da smo se upoznali negde drugde da bi se družili i sada mislim sve najbolje o njemu. Ja jedino ne mogu da zamerim Anđelu ništa i to je to. Mene Vanja ove sezone nervira i stalno gunđam jer ona ima izraženo mišljenje, a neće da ga kaže. Meni je ona obećala da će ove sezone biti vrlo aktivna i nalazim opravdanja za nju iz zdravstvenih razloga, ali me jako nervira u poslednje vreme - rekla je Milena, pa dodala:

- Sačuvaću Anđela zato što Vanju hoću da pošaljem u izolaciju i da se malo trgne. O mnogima ima izgrađeno mišljenje, a neće da kaže. Nikada nisam pomislila da ona može da ode kući i da će biti nešto od te izolacije, znam da neće ispasti. Anđelo nije znao i bio je zgranut - rekla je Milena.

Voditeljka Ivana Šopić na samom kraju emisije "Nominacije" saopštila je takmičarima najgledanijeg rijalitija u regionu ko su ugroženi učesnici koji će se boriti za opstanak u Beloj kući.

Od strane odabranih nominovan je Danilo Dača Virijević, od učesnika je nominovana Vanja Živić, a od publike Ivana Jovanović Pljugica.

Miljana Kulić želela je da sazna od Asmina Durdžića na koji način gleda Maju Marinković, a na kako Minu Vrbaški.

- Šta ti je ova devojka (Mina)? - pitala je Miljana.

- Sestra - rekao je Asmin.

- Šta ti je Maja? - upitala je ona.

- Ništa više - poručio je Alibaba.

Autor: S.Z.