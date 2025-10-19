AKTUELNO

ONA JE NJEN NEPRIJATELJ: Slavica Delić osolila po Kačavendi nakon tvrdnje da se Teodori dopada Anđelo! Smatra da je prekrivala netrpeljivost prema njenoj ćerki!

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Dala svoj sud!

Milena Kačavenda tokom jučerašnjeg dana, iskazala je tvrdnju da Teodora Delić ima skrivee simnpatije prema Anđelu Rankoviću. Ona je pored toga istakla da je čula nagađanja pojedinih učesnika i da neki od njih pričaju kako su primetili njen flert i sa Filipom Đukićem.

Za portal Pink.rs oglasila se Slavica Delić, koja je bez ustezanja prokomentarisala ove navode.

Foto: TV Pink Printscreen

Teodorina majka dala je svoj sud Kačavendinim tvrdnjama na račun njene ćerke Teodore.

- Kačavenda je Teodorin neprijatelj. Ne znam zbog čega je vređa još od ''Elite 7''. Stišala se kada je videla da Teodora opstaje sa Bebicom tri godine. Sada kada je Bebica na tajnom zadatku da ignoriše Teodoru, ona se ponaša katastrofalno prema njoj. Trn joj je u oku, možda joj se Bebica dopada, ja ne znam. Nameće priču da se mojoj ćerki dopada Anđelo ili Filip, a od toga nema ništa. Ona se sa Anđelom druži, dobri su drugari, tu stvarno nema ničega. Letos sam rekla Teodori da će je Milena opet vređati, to se i obistinilo. To je ona, ona je pokazala kakva je kao čovek i osoba - rekla je Teodorina majka.

Foto: Pink.rs

Autor: S.Z.

