AKO PRIZNAŠ, KVIT SMO POLA-POLA! Aneli novom objavom zapalila društvene mreže! Luku će skupo koštati flert sa Majom?! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Učesnici Elite danima bruje o odnosu Luke Vujovića i Aneli Ahmić. Glasine o tome da teško prikriva svoje emosije su sve glasnije, dok on tvrdi da su priče neosnovane.

Njegova devojka Aneli Ahmić, redovno se oglašava na svom Instagram profilu, a po svemu sudeći, kroz svoje objave, upućuje Vujoviću veoma jasnu poruku.

Foto: Pink.rs

Ona je okačila sliku novog para cipela, a mnogima je za oko zapala pesma koja se nalazi u opisu objave.

Foto: Instagram.com

Pesma pevačice Edite Aradinović može se protumačiti kao provokacijama Vujoviću, što su mnogi njeni fanovi zaključili.

- Duža mi je štikla nego ljubav tvoja, evo sviće zora, ako priznaš, kvit smo pola-pola - glasi tekst pesme.

Autor: S.Z.

