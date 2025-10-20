AKTUELNO

STANI U RED ONIH ŠTO SU ME IZDALI! Aneli Ahmić šokirala postupkom, svi pričaju da je zbog OVOGA rešila da okonča vezu sa Lukom?! (FOTO)

Šok!

Odnos Maje Marinković i Luke Vujovića, nalazi se pod lupom javnosti zbog komentarisanja brojnih učesnika ''Elite 9'' da mu je sve teže da prikrije simpatije prema njoj.

Njegova partnerka, Aneli Ahmić, pokrenula je lavinu komentara novom objavom na Instagramu, koju su mnogi shvtili kao njenu poruku Vujoviću, te je pokrenuta sumnja da je njihov odnos na klimavim nogama.

- Stani u red onih što su me izdali i nikad nisu priznali. Predamnom spuste pogled, da mogu, izdali bi me opet. Stani u red onih što su izbledeli, jer laži nisu štedeli. Sad su im drugi krivi, ostaće nule dok su živi - glasili su stihovi Slobe Radanovića koje je Aneli objavila.

