SKANDAL: Alibaba otkrio kako mu je Aneli ukrala iz kuće 35.000 EVRA dok je bio na letu za Majami, isplivali šok detalji! (VIDEO)

Ko bi rekao?

Asmin Durdžić porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Aneli Ahmić i tom prilikom otkrio kako mu je Aneli iz kuće ukrala 35.000 evra dok je on bio na putu za Majami.

- Ja napolju u dvorištu napravim za Noru bazen, a kad Nora ode onda skupim bazen da bude čisto. Kad sam poleteo za Majami i mene Aneli pita: ''Mogu li da dođem sutra?'', a ja joj kažem: ''Ne, možeš sutra kad odem u Majami'' i ostavim joj ključ. Ja letim za Ameriku, a ona me zove da je krenula i kao kaže mi da joj je nestalo goriva, a pare zaboravila u Sarajevu. Ja joj ostavim pare na polici i ona me pita da prespava, ja kažem nije problem. Samo je pitam: ''Je l' Nora s tobom?'', ona kaže: ''Nije'', što znači da je htela samo da prespava sa mnom. Javlja mi se da je došla kući i ja joj govorim da pokupi sve svoje stvari i da se ne vraćam. Ja sam u kući ispod bojlera imao kutiju s patikama u kojoj je bilo 35.000 evra i ja posle deset dana zovem mog druga da ode kući po pare da isplati radnike i on ode, a ono nema para u kutiji - rekao je Alibaba.

- Ja se sećam da je ona imala pare na kartici da ima neke dodatke - rekao je Bebica.

- Da, za dete i zvali su me iz banke dok je bila u Eliti 7 da me pitaju da li će mesečno isplatiti ili nakon dve godin ii ja kažem: ''Nakon dve'' i nju je sačekalo oko 20.000 evra otprilike - rekao je Alibaba.

- Na šta su sve spremni, strašno - rekao je Bebica.

Autor: N.Panić