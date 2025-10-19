AKTUELNO

Domaći

SKANDAL: Alibaba otkrio kako mu je Aneli ukrala iz kuće 35.000 EVRA dok je bio na letu za Majami, isplivali šok detalji! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ko bi rekao?

Asmin Durdžić porazgovarao je sa Nenadom Macanovićem Bebicom o Aneli Ahmić i tom prilikom otkrio kako mu je Aneli iz kuće ukrala 35.000 evra dok je on bio na putu za Majami.

pročitajte još

Pljušte komplimenti: Teodora ishvalila Alibabu kao nikog, on sam sebe vinuo u nebesa! (VIDEO)

- Ja napolju u dvorištu napravim za Noru bazen, a kad Nora ode onda skupim bazen da bude čisto. Kad sam poleteo za Majami i mene Aneli pita: ''Mogu li da dođem sutra?'', a ja joj kažem: ''Ne, možeš sutra kad odem u Majami'' i ostavim joj ključ. Ja letim za Ameriku, a ona me zove da je krenula i kao kaže mi da joj je nestalo goriva, a pare zaboravila u Sarajevu. Ja joj ostavim pare na polici i ona me pita da prespava, ja kažem nije problem. Samo je pitam: ''Je l' Nora s tobom?'', ona kaže: ''Nije'', što znači da je htela samo da prespava sa mnom. Javlja mi se da je došla kući i ja joj govorim da pokupi sve svoje stvari i da se ne vraćam. Ja sam u kući ispod bojlera imao kutiju s patikama u kojoj je bilo 35.000 evra i ja posle deset dana zovem mog druga da ode kući po pare da isplati radnike i on ode, a ono nema para u kutiji - rekao je Alibaba.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ja se sećam da je ona imala pare na kartici da ima neke dodatke - rekao je Bebica.

pročitajte još

ASMINOVE KOMŠIJE PROGOVORILE: Evo kakvo je mišljenje njegovih suseda, otkrili kakavi su Durdžići zapravo! (VIDEO)

- Da, za dete i zvali su me iz banke dok je bila u Eliti 7 da me pitaju da li će mesečno isplatiti ili nakon dve godin ii ja kažem: ''Nakon dve'' i nju je sačekalo oko 20.000 evra otprilike - rekao je Alibaba.

- Na šta su sve spremni, strašno - rekao je Bebica.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Sinu si skinula nevinost: Alibaba repetirao vređalicu i gnusnim prozivkama urnisao advokaticu (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

#Asmin Durdžić

#ELITA 9

#Elita uživo

#Nenad Macanović Bebica

#Pink.rs

POVEZANE VESTI

Zadruga

Alibaba postao i Minin menstralni kalendar: Vodi računa o svakom njenom ciklusu, ona u šoku! (VIDEO)

Zadruga

Neočekivano: Veliki šef poslao pismo na adresu Bele kuće, Aneli Ahmić prebledela od šoka! (VIDEO)

Zadruga

Šok i neverica: Luka pokušao da se sakrije i poljubi Jakšićku, kamere sve zabeležile! (VIDEO)

Zadruga

Bez milosti ga ostavila na cedilu: Gastoz otkrio kakav nož u leđa mu je Anđela zabola kad se najmanje nadao! (VIDEO)

Zadruga

Šok: Gastoz naslutio razlog zbog kog ga Karić ne podnosi, otkrio šta je u pitanju, pa žestoko opleo po Lepom Mići! (VIDEO)

Zadruga

Šok: Luka spomenuo Janjuša i isprovocirao Aneli, ona se iste sekunde pokupila i otišla! (VIDEO)