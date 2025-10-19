Nema ništa od prijava! Šok u Maloj Plani: Korda se uselio kod Rade i Ane Nikolić, oprostile mu sve bljuvotine na račun pokojnog Radeta Vasića!

Bivša učesnica "Elite 8", Ana Nikolić oprostila je Stefanu Kordi sve i priznala je da se uselio u njihovu porodičnu kuću u Maloj Plani.

Ana Nikolić, nekada Mika Vasić, priznala je u intervjuu za Blic da niko nema problema s tim što je ona sve oprostila Stefanu Kordi, kao i sa činjenicom da je promenila pol, otkrivši da on sada živi u njihovom porodičnom domu, u kom je živeo i pokojni Rade Vasić, Anin i Ivanin otac, kog je vređao tokom rijalitija, kao i da se odlično slažu.

Korda nam je ispričao kako on gleda da sada nađe što bolji posao, kako bi mogao porodici finansijski da pomogne na najbolji mogući način.

- Sada gledam da završim sve što treba kako bih počeo da vozim kada je posao u pitanju. Tu je dosta novca, treba da izdržavam nas troje i da se finansijski dignem što više. Rada je tu žena bolesna, naravno da se trudim da joj se nađem za sve i da olakšam. Svi brinemo o njoj - rekao je on, a onda je Ana otkrila da u njihovom kraju nema diskriminacije zbog promene pola:

- Mnogo sam srećna i lepo mi je je u životu. Mnoge stvari su se poslagale gde treba i zaista nemam razlog da se žalim. Tek sada sam nekako naspavana i odmorna posle izlaska iz rijalitija, ne može čovek lako da se vrati iz te višemesečne priče i tek tako. Meni je u rijalitiju bilo jako teško jer ja nisam ušla sa nekom rijaliti pričom, već čista srca i pustila sam da se sve dešava spontano. Mene je sve sačekalo u rijalitiju i van njega. Smrt oca, bolest majke i cela situacija sa Stefanom Kordom - rekla je i dodala:

Kad se vratimo na taj period našeg učešća u "Velikom bratu", tu je narod naravno najviše počeo da nas prepoznaje, a pre toga smo već učestvovali u jednoj emisiji, a to je projekat "Menjam ženu". Mnogo naših smešnih klipova je završilo na mrežama i drago mi je da se to narodu dopada. Ima stvarno smešnih stvari koje su zanimljive, a ne vulgarne. Pokazala smo toliko smeha i šale, a mislim da je to negde i poenta rijalitija.

Korda tvrdi da je haos pred kamerama bio neprijatan kada su se Stefan i ona svađali u Eliti, ali da je to sve danas iza njih.

- Meni je mnogo drago što mi je Ana oprostila sve ono što sam rekao pred kamerama. Nije bilo jednostavno i znam da se neke stvari ne mogu zaboraviti. Međutim, nekako smo uspeli da nadvladamo sve te prepreke koje su se javljale. Nije bilo lako, ali eto, tu smo zajedno danas posle svega. Uvek sam tu do za Anu i njenu sestru, kao što vidite tu sam i u kuću, tu sam i za Radu i trudim se da im se stvarno nađem u svakom smislu - rekao je Stefan.

"Nema diskriminacije u našem selu"

Ana je pričala o tome kako se komšije odnose prema njoj.

- I pre nego što smo sestra i ja promenile pol, kod nas u kraju nije bilo diskriminacije. Neverovatno je koliko su nas ljudi lepo prihvatili, sa nama su u super odnosima skoro svi. Čak ni u rijalitiju nikad nismo osetile bilo kakvu diskriminaciju, dobila sam i nagradu za najveću damu i bilo mi je mnogo drago - rekla je Ana i onda je dodala:

Nas voli celo selo, ceo kraj ovde oko Prokuplja nas voli, tako da nikad nismo imali neprijatne situacije. Čak nas bolje ljudi ovde prihvataju nego u nekim većim sredinama što niko ne bi ni rekao, ali dešava se.

Autor: Nikola Žugić