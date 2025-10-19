Navlači ih i razotkriva: Viktor Zeljko dobro prostudirao igru Zorice Marković, ovo radi sa Kačavendinim potrčcima! (VIDEO)

Obelodanio sve!

U emisiji ''Pitam za druga'' voditelji Anastasija Buđić i Stefan Milošević Panda ugostili su Viktora Zeljka koji je progovorio o sukobu Zorice Marković i Milene Kačavnde.

- Zašto su Zorica i Kačavenda odmah zaratile? - upitala je Stejsi.

- Zbog njihove drugarice, to je hit u kući kad se njih dve prozivaju jer ne znamo odakle izmisle više te uvrede. Već sam primetio da Zorica polako počinje da spusti loptu sa svima - rekao je Viktor.

- Zbog čega ima toliko ljudi s kojih ona ratuje? - upitala je Stejsi.

- Pored Kačavende, odmah je ustala i Mina jer se osetila prozvanom i za sobom povukla i Anđela i Bebicu i Teodoru. Zorica uopšte nije naivna i ona jako dobro zna šta radi. Kada su te emisije, istina je da ona navlači ceo tan klan da skače za njom - rekao je Viktor.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić