Alibaba se povlači: Od sutra rešio da ignoriše žene, priznao da je Maju morao da postavi na mesto i pokaže joj da nikad neće biti Stanija! (VIDEO)

Otvorio dušu o svemu!

Asmin Durdžić ove noći prvi je gost voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru i tom prilikom govorio je o odnosu s Majom Marinković, za koju je priznao da se s njom samo poigrao jer mu je udarila na komplekse.

- Asmine kako ti je prošla ova nedelja? - upitao je Darko.

- Igrao sam se sa svima, brzo mi je prošla - rekao je Alibaba.

- S kim si se poigrao? - upitao je Darko.

- Iskren ću biti, igram se sa svima sem mojim bliskim ljudima to su ljudi iz Kačavendinog klana - rekao je Alibaba.

- Šta se dešava sa Majom? - upitao je Darko.

- Ja sam se poigrao s njom i nikad ne bih bio s njom jer imam devojku koju volim. Ona je meni prva slala tajne znakove i signale, preko Dače ljubomorisala i dolazila kod mene. Hteo sam da joj dokažem da će biti kako ja kažem, nadam se da mi to Stanija nije zamerila - rekao je Alibaba.

- Ipak ona priča da je tebe odjavila - rekao je Darko.

- Ja sam nju gledao kao drugaricu koja je branila mene i Staniju, normalno je da ako nas petoro jede meso da će onda i Maja jesti. Meni svaki dan žene prave palačinke ovde i uživam. Problem je što ja kad sam ljubazan, žene to shvate na drugačiji način. Ja sam pre dve godine bio u najvećem kanalu i bio sam najgori, najružniji i tako dalje i baš zato sam sada želeo sebe da pokažem u najboljem izdanju kako sam šarmantan. Pokazao sam im, a sada se opet povlačim - rekao je Alibaba.

- Što ti Maja na početku nije rekla da je ona Stanijina drugarica i da se povučeš nego sad odjednom? - upitao je Darko.

- Kada su Uroš i Miljana provalili da je ona u mene zaljubljena, ja sam nju tu branio i njoj je posle smetalo što šetam sa drugim devojkama. Često se pitam kako Stanija na sve to gleda, ali ja nisam prešao granicu jer ni sa kim se nisam ljubio, grlio i legao u krevet. Sada se povlačim, ali bilo mi je i smešno jer sam osetio da gaji neke simpatije. Vidim njeno ponašanje, namerno sam i ciljano rekao u radiju da sam se ja s njom sprdao da bih dobio njenu reakciju koja mi je bila dovoljna. To nikad ne bih rekao da ona nije slagala kod Drveta da je uhodim. Poslednjih dana opet traži moju reakciju, ali to mi nije više bitno kao što mi nije ni bilo već mi je bilo bitno da dokažem da ćemo ići mojim tempom, a ne njenim. Ona je meni udarila na ego kada je išla iza leđa meni da priča sa Matorom da ja nju muvam, a ja do tad nisam ni pomislio na nju - rekao je Alibaba.

- Ukoliko je to primetila, zbog čega se tebi odmah nije obratila? - upitao je Darko.

- To ja i pričam sve vreme. Ja sam namerno spustio loptu u petak da bih opet pokazao njenu reakciju i to je istina. Udarila mi je na ego što je predstavljalo da je muvam i da bih ja Staniju prevario sa njom, kao da je ona neko i nešto. Ja se njima igram sa mozgovima, a mene i da je Stanija ostavila ne bi bio ni s jednom devojkom. Ukoliko me Stanija ostavi i izađem, vidim da je sama onda bih otišao da je molim za pomirenje, a ako vidim da je s nekim onda bih mu j*bao mater - rekao je Alibaba.

- Kako bi ti reagovao da neko kaže nešto loše za Staniju? - upitao je Darko.

- Pa j*bao bih mater svakom, a Luka totalno drugačije reaguje. On kad je pijan, odmah gleda drugim devojkama u s*se. On je bio devet godina u zatvoru i ništa nije gledao, zato mu je sada sve zanimljivo i sve bi da proba, sve mu je interesantno. Ja popijem šest piva i odem u kuću najnormalnije, a on popije dva i krene da se ljuti. Ja bih voleo s Lukom da popričam jer on ipak treba da živi sa mojom bivšom i Norom i molim Boga da nije Noru koristio zarad rijalitija. Ukoliko se ispostavi tako, onda bih j*bao mater i njoj i njemu. On želi da bude ja i kopira me u apsolutno svemu, to sam primetio. On je kao kivi, spava i budi se sa kapom - rekao je Alibaba.

- Što se svađaš sa Minom poslednjih dana? - upitao je Darko.

- Pa ljutim se jer neće da jede sa nama zbog Terze - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić