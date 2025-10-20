Žalim ga, to nije ljubav kakvu on prezentuje: Nerio priznao da ne može da gleda Luku koliko se kida dok Aneli boli uvo! (VIDEO)

Raskrinkavanje!

Nerio Ružanji bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom govorio je o ponašanju Aneli Ahmić, ali i odnosu sa Sitom Ahmić.

- Nerio kako si? - upitao je Darko.

- Super sam, bolje mnogo - rekao je Nerio.

- Da li su ti u tome pomogli Mina i Dača? - upitao je Darko.

- Da, presrećan sam i jedva čekam nagradu da dobijem. Puno mi je pomogao i Anđelo koji me motivisao i vratio mi apetit - rekao je Nerio.

- Koji je tvoj cilj bio kada si pokušao Luki da otvoriš oči? - upitao je Darko.

- Video sam koliko je brani i koliko se kida zbog nje, rekao mi je da želi decu i brak, a ja gledam sa strane da Aneli možda i nije za to. Bilo mi je žao da on tu gine, a ja sam sedeo za stolom kada je Aneli priznala da joj Luka ne fali. Ona je bila na telefonu sve vreme i Edita je pitao: ''Je l' ti fali Luka?'' i Aneli je pogleda preko oka, a Grofica kaže: ''Aha, fali joj kao geler u glavi'' - rekao je Nerio.

- Kakav tebi odaje Aneli utisak? - upitao je Darko.

- Vidim da nema tu neke velike ljubavi kao što Luka to prezentuje, bilo mi je žao da on gine i prezentuje vanserijsku ljubav kad vidim da to nije tako - rekao je Nerio.

- Da li je Luka iskren ili misliš da to radi zarad fanova? - upitao je Darko.

- Mislim da je iskren jer bi samo lud čovek mogao da radi ovako i u ovolikoj meri bez fanova - rekao je Nerio.

- Video sam da si poslednjih dana potvrđivao Asminove priče - rekao je Darko.

- Ima istine u tome što on govori, ali i preuveličava stvari. Ja sam ljut na majku i iz ljutnje što je ona vređala moju ženu onda neću ni ja da branim nju jer nije zaslužila da je branim - rekao je Nerio.

- Povtrdio si Asminova saznanja da je Sita bila na psihijatriji - rekao je Darko.

- Jeste bila na psihijatriji, to je poznato - rekao je Nerio.

- Koliko je ona tebe povredila? - upitao je Darko.

- Ne mogu ni da vam opišem, zato što je to majka i trebala bi da bude moj oslonac u životu - rekao je Nerio.

- Je l' držiš sad mnoge stvari u sebi? - upitao je Darko.

- Držim, ali videćemo vremenom da li ću reći. Ja kad legnem da spavam onda mi samo prođu stvari kroz glavu i setim se stvari iz detinjstva. Ja sam imao 6,7 godina kada je ona mene ignorisala i dozivao sam je, a ona me nije primećivala. Ona je prema meni bila dosta hladna majka, ne znam kakva je prema mojim sestrama - rekao je Nerio.

Autor: N.Panić