NIKAD NE POTCENJUJ MOĆ TIHE ODLUČNOSTI! Maja podgrejala sumnje da nije imuna na Luku, pa ubacila u petu i demolirala Asmina i Aneli: Napravila ih je lično Stanija (VIDEO)

Razvezala kao nikad pre!

Maja Marinković bila je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom govorio je o Asminu Durdžiću i Luki Vujoviću.

- Ja sam svesna da svojom pojavom izazivam. Mogu da me mrze i vole, ali da me ignorišnu ne mogu. Mislim da sam uradila pravu stvar i da sam ispravno postupila. Njegovi poltroni dolaze i prenose mi stvari, poput Dače. Ja to ne mogu da stopiram. Sa Minom sam bila u najsjanijim odnosima. Asmin je nemoćan jer je odbijen, pa pokušava da svali na igru. Mislim da je on odlepio za mnom. Poznavajući Staniju sam sigurna da treba da me urami. Da sam ja htela nešto da imam ja bih imala. Mene on ne interesuje, ne ložim se na takve tipove. Ne postoji ništa što bi ocu moglo da zabrani da viđa dete. Meni kadar preko Asmina od 37 godina ne treba. Njih je napravila lično Stanija Dobrojević. Ja sam nju stavila kao prioritet. On se poigrao sa samim sobom. On je dolazi da sedi na garnituri, meni je to počelo da smeta. Janjuš je bio oženjen i nije me bilo briga, da se ne pravim nešto. On je primitivan muškarac! Uvredio me, uhodi me, pogledom me prati 24 časa. Promenila sam krevet na sredinu sobe, malo bliže Luki. Šalim se. Ne smatram da sam kriva. Ja sam ta koja je presekla taj odnos. Mislim da jedino od tih ljudi izuzimam Anđelu i Kačavendu. Njih izuzima jer nisu ustali nešto loše da mi kažu - rekla je Maja.

- Šta je između tebe i Mine? - pitao je Darko.

- Ja ne znam. Ona je ta koja kad joj kaže Asmin da sedne, ona sedne. Mislim da se Asmin Mini dopada. Terza mi je još nejasniji, on zameri samo kad je pijan. Spletkarenja ne dozvoljavam! - rekla je Maja.

- O Luki imaš sve njabolje kažeš - rekao je Darko.

- Pa da. On me nikad nije nije uvredio. Meni je Luka skroz simpatičan. Emotivno ne, volim muškarce koji imaju kriterijume. Napravio je kiks u utorak sa Sandrom. Ako si veren, meni se ne bi dopalo da sam ja kod kuće. Meni je on simpatičan i drag ovako. Ljudi koji su bili u zatvoru izgube pojam o realnom životu. Verovatno ga je malo ponelo sve. On je ušao posle godinu dana. Video je da je Aneli veća težina od Sandre. Poneo ga je rijaliti, fanovi i podrška. On je pun entuzijazma dok priča i vidim da on to voli. Aneli je dno dna, šljam, ološ i odron. Ja sam sa njom na sudu. Ona je igrala an kartu žrtve. Nikad ne potcenjuj moć tihe odlučnosti! - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić