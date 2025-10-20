IMALA SAM KOPČE PO NOGAMA, NISAM SMELA DA SE SKINEM: Milosava prolila reku suza zbog nasilja koje je pretrpela, pa priznala sve o JAVNOJ KUĆI koju je držala (VIDEO)

Šok!

Luka Vujović i Miladin Srdanov ugostili su Miroslavu Paravilović kako bi čuli njegenu životnu ispovest.

- Da li je neko bio nasilan prema tebi ili je imao moć da ti zabrani nešto? - pitao je Luka.

- Ja sam oca poštovala do kraja. Imala sam kopče po nogama, nisam smela da se skinem na fizičkom. Sve sam oprostila, toliko sam ga volela. Bio je jako bolestan i zato je bio jako nervozan. Volela sam ga kao Boga. Nikome nisam pričala ovo - rekla je Milosava.

- Da li svog oca pamtiš kao lošeg ili dobrog oca? - pitao je Luka.

- Kazaću kao dobrog, praštam mu, bio je bolestan - rekla je Milosava.

- Koji je najtužniji dan koji ste doživeli? - lpitao je Luka.

- Htela sam da naputim kuću sa 11 godina i pobegla sam, a onda je on mene i sestru stigao i istukao. Majka je morala da ćuti, nije mogla da me zaštiti. Dešavalo se da me ubaci u korito sa vodom. Kada je umro na njegovom grobu. Razbolela sam se skroz, žalila sam za njim jako. On je bio takav, napravio ne od mene muško. .. Ja sam skupila svu snagu i rekla sebi da me on posmatra i da podržava oje odluke - rekal je Milosava.

- Šta bi mu rekla da imaš 30 sekundi? - pitao je Luka.

- Volela bih da se vrati, srce bih mu vrartila. Iako je umro i prošlo je toliko godina ja ga volim. Meni je mnogo falio otac celog života - rekla je Milosava.

- Da li imaš veće emocije prema nekom detetu od njih troje koje imaš - pitao je Luka.

- Sve tri ćerke jednako volim i ne razdavajam ih - rekla je Milosava.

- Šta te navelo da otvoriš javnu kuću? - pitao je Luka.

- Ja sam tad imala dva kafića i tezge na pijaci. Ja nisam znala ni da to postoji, nego mi je drugarica rekla da damo oglas. Ja sam naivno prihvatila, nisam ni znala. Radile su se masaže, a onda nakon toga to. Uskakala sam u kafić kod mojih prijatelja, nisam ni bila kući. Ja ne bih ni bila sedam meseci da sam kriva za to. Nisam znala da to ne sme. Bila sam samo posrednik - rekla je Milosava.

- Ispričajte najsrećniji dan - rekao je Miladin.

- Najsrećniji mi je dan kad sam prvi put rodila dete i nisam znala ništa. Ja sam rekla da ću imati pet ćerki, ali imam tri. To je osećaj koji ne može da se opiše - rekla je Milosava.

- Kako si se osećala sa malom bebom kad si shvatila da si prevarena? - pitao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić