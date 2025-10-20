Nisam u vezi s njim, niti imam bilo šta: Mina umrla od smeha na pitanje o Alibabi, pa do srži raskrinkala muvačinu njega i Maje! (VIDEO)

Neočekivano!

Mina Vrbaški bila je naredna sagovornica voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom govorila je o šifri ''1-100'' sa Asminom Durdžićem, a potom i o njegovom odnosu s Majom Marinković.

- Šta je sa Alibabom? - upitao je Darko.

- Mi se non stop svađamo i naša mišljenja se kose, ali jako je čudna situacija u kući kao neko zatišje pred buru. Moram da ti priznam da sam videla Maju kako je šaputala Đukiću i non stop vidim tu neko ćućurenje, a danas je rekla: ''Da nisi svašta j*bao, mogao si ti da spavaš sa mnom ovde''. Sve pratim i ovo sa Asminom mislim da oboje teraju inat i da su se oboje u jednom trenutku zaigrali. Maja je povukla ručnu i pokušala da se opere kod Stanije, ali nije ispala drugarica kao što i Asmin nije ispao drugar. Mislim da su oboje dva ego manijaka i mislim da i dalje teraju inat jedno drugom, ali mislim da je Maja krenula da gaji to nešto što zaigra u stomaku. Dača naprimer meni nikad nije rekao ništa konkretno šta je Maja govorila za Asmina, jedino njih troje znaju šta se tačno dešava - rekla je Mina.

- Je l' veruješ da se on samo igra? - upitao je Darko.

- Mislim da sada da, on doduše kao da je prestao. Pokazivao mi je u nekim trenutcima kao da ima nešto, a nama govorio drugačije. Oboje su ispali nekorektni prema Staniji i ovo sada šetanje sa Vanjom, ja to vidim kao da on tera neki inat Maji zbog Đukića jer su Đukić i Vanja bili utorkom - rekla je Mina.

- Čuo sam da ste komentarisali da je Maja ljubomorna na tebe što provodiš vreme sa Asminom - rekao je Darko.

- Devojke su ljubomorne na mene jer sam prirodna lepotica, a Maja je devojka iz plastične branše. Meni je najveći problem što se nameće da sam ja nečiji poltron i potrčko, a nisam ja ta koja je pričala s Majom i s Asminom i tako dalje. Ja volim Daču što meni ne otkriva sve stvari jer ja nešto sutra kad njemu kažem, on sigurno neće reći - rekla je Mina.

- Ima li čega između Maje i Luke? - upitao je Darko.

- Vidim da je počeo da izbegava da bude u kući, kao da se boji. On se samo boji da se opusti i strah ga je šta će neko napolju da mu kaže. Mislim da Đukić njega najbolje opisuje, a mislim da se Maji niko ne svađa. Ona je fatalna žena i voli da se vrti sve oko nje - rekla je Mina.

- Šta znači od 1-100? - upitao je Darko.

- Ne znam šta to znači, volela bih da znam. Ja ne znam stvarno, ali on meni kao postavlja neke ultimatume za Viktora. Ja s njim nisam u vezi niti imam bilo šta s njim, ni meni to nije jasno - rekla je Mina i nasmejala se.

- Šta se dešava sa Terzom? - upitao je Darko.

- On za crnim stolom sedne kao tužna sova, a onda kad dođe noć me samo gleda i hoće da mi dira ruku. Nervira me i izlazim iz budžeta, Terza njima kuva, a ja da im kuvam mi ne pada na pamet. Terza može da priča šta god mu padne na pamet, ne interesuje me šta će on da mi kaže. Iskreno zgadio mi se i nervira me, dve noći namerno prskam onaj parfem da krene da se guši i da ga oteram odatle - rekla je Mina.

Autor: N.Panić