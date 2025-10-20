Puštam ljude da budu smešni: Bebica uživa dok saznaje ko su neprijatelji njegove veze, spreman da veri Teodoru! (VIDEO)

Jedva čeka!

Nenad Macanović Bebica bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića i tom prilikom je govorio o svom odnosu sa Teodorom Delić, ali i svim gorućim temama u Beloj kući.

- Bebice mnogi komentarišu da nisi sav svoj zbog Anđela i Teodore? - upitao je Darko.

- Ja sam na zadatku, samo puštam ljude da ispadnu smešni. Stvarno vidiš ko ti je ovde prijatelj i to je Alibaba, govorio mi je da Teodora ništa ne radi loše, ali dobro će proći zadatak - rekao je Bebica.

- Kako gledaš na Asmina i Maju? - upitao je Darko.

- Ispada mi kao da se inate, primećujem da se tu nešto čudno dešava. Ni Maja mi nije jasna baš tu, videćemo šta će biti do kraja - rekao je Bebica.

- Šta misliš o Luki? - upitao je Darko.

- Vidim da on i Maja dobacuju jedno drugom, ali ne mogu da raščivijam o čemu se radi. On je pokazao da nije veran Aneli onim potezom sa Sarom - rekao je Bebica.

- Vidim da ti i Teodora imate sukob sa Zoricom - rekao je Darko.

- Ja i ona smo imali u šestici jednu raspravu, ali smo ovde bili super na početku. Odjednom me napala, istrošena je i tu nema ništa zanimljivo. Nju je Kačavenda unakazila na novinarima, jasno je da nema poštovanja ni prema kome. Miki nema hrabrosti da kaže šta misli, imaju isti kodeks on i Peja prema majci. Samo što mi je Peja bio mnogo konkretniji i direktniji bio u svemu, on je ostvaren čovek i izaziva Anđela na box meč - rekao je Bebica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić