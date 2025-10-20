Razvezao jezik: Anđelo obelodanio sve o flertu s Teodorom Delić, pa otkrio da li gori između Alibabe i Maje! (VIDEO)

Otkrio sve!

Anđelo Ranković bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom govorio je o flertu sa Teodorom Delić, ali i svim gorućim temama u Beloj kući.

- Šta te emotivno dirnulo? Video sam da si se rasplakao kada si čitao čestitke - rekao je Darko.

- Jesam, pa znate kakav sam ja. Trudim se da budem jak za crnim stolom i u sukobima, ali rasplakalo me što sam shvatio da sam probrao pravo društvo i jako mi fale - rekao je Anđelo.

- Najviše mi je zapalo za oko ona torta sa telefonom - rekao je Darko.

- To su moje drugarice, htele su da se našale pošto me ljudi ovde provociraju. Htele su da mi kažu da sve to što se pričalo ne može da promeni sliku o meni, ali to su dve jako lude glave - rekao je Anđelo.

- Prošle noći je dominantan bio tvoj sukob sa Zoricom - rekao je Darko.

- Od nje mogu da očekujem sve, ali Asmin mi je juče rekao da mi ne treba takva rasprava jer je ispod mog nivoa. Ja stvarno mislim da je ona zlo, loš čovek i jako loša osoba. Ona to nikako nije smela sebi da dozvoli obzirom na njene godine, ali znam da je mnogo podla i kvarna i da će uvek pokušavati sa strane da pušta priču po ćoškovima. Ja sam se priča za p*derluk naslušao i to mene ništa ne može da povredi, ali izvukao sam iz nje što nije niko - rekao je Anđelo.

- Šta vidiš između Alibabe i Maje? - upitao je Darko.

- Nije tu čisto sve zbog svega što se dešava. Mislim da je došlo do onoga: ''Igračka plačka'', ali Maja je jako atraktivna i lepa devojka i na nju ne možeš da ostaneš imun. S njom moraš da postaviš u glavi ili je muvaš ili se družiš, s njom nema između, a on je hteo između. Krenuli su da se druže, ali očigledno je njemu krenulo da prija druženje s njom i mislim da nije čista situacija - rekao je Anđelo.

- Je l' se muvaš sa Teodorom? - upitao je Darko.

- Mi smo još pre tri nedelje komentarisali da će doći do ove priče od takmičare, ali tu nema ništa i nema veze s mozgom što se mene tiče naravno. Ja bih zaštitio od svakog svog druga devojku, pogotovo kada je Ivan nju lupio po kosi. Ja smatram da trebam u svakom trenutku da zaštitim od mog druga devojku - rekao je Anđelo.

- Kakva ti je Boginja? - upitao je Darko.

- Imam mnogo zamerki na njen račun, ali se smirila u poslednje vreme. Ima tu neku energiju i htela je da sedi pored mene sinoć, ali družimo se i i dalje nemam nameru da ulazim u bilo kakvu vezu. Deset meseci je dug period, lepo mi je ovako kad sam sam. Negde sam svake sezone kada sam ulazio imao vezu u startu, a ove sezone mi je top dok sam sam i plovim sam. Ne mogu da kažem da neću biti u vezi do kraja, ali nemam u planu da ulazim u vezu - rekao je Anđelo.

- Je l' se zaljubila Kačavenda u Janjuša? - upitao je Darko.

- Mislim da nije došlo do zaljubljivanja, ali njoj Janjuš prija mnogo. Da su napolju i da provode vreme koliko ovde, mislim da bi se ona opustila i da bi se zaljubila, ali ovde samu sebe koči i postavila je sebi granicu do koje mere ide - rekao je Anđelo.

Autor: N.Panić