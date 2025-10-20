Polako spušta zid, opušta se: Đukić obelodanio sve o muvačini Luke i Maje, pa otkrio razliku između Boginje i Vanje! (VIDEO)

Razvezao jezik!

Filip Đukić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom govorio je o odnosu sa Vanjom Prodanović, a potom se osvrnuo i na Maju Marinković i Asmina Durdžića.

- Kako je tebi i Vanji? - upitao je Darko.

- Pa okej ono, popričamo usput, ali ne blejimo preko dana - rekao je Đukić.

- Po čemu razlikuješ Boginju i Vanju? - upitao je Darko.

- S Vanjom sam zadržao dobar odnos samo zato što nije bila neka posle nje - našalio se Đukić.

- Kakav vam je vajb? - upitao je Darko.

- Sviđa mi se što je lagana dok je Boginja malo glasnije. Drugačiji su sklop ličnosti - rekao je Đukić.

- Kako gledaš na dešavanja između Asmina i Maje? - upitao je Darko.

- Oboje imaju velik ego i mislim da je on mislio da se Maja loži na njega kao što je i ona mislila da se on loži na nju. E sad, ko je tu šta rekao i ko je tu kome šta dodao, stvarno ne mogu da povežem - rekao je Đukić.

- Da li si primetio da se Luki dopada Maja? - upitao je Darko.

- Ne mislim da mu se sviđa, samo mislim da je spustio gard koji je bio veštački. Sad kada je spustio loptu zbog nekih saznanja, mislim da su zbog toga ljudi pomislili da mu se Maja sviđa - rekao je Đukić.

- Kako komentarišeš njegov flert sa Sarom? - upitao je Darko.

- Razbio se. Iskreno, on nikad nije varao svoje devojke, ali je uvek dobacivao svojim devojkama. Mislim da mu je malo pao grad i opustio se, to je posledica toga. On baci foru i sve to, ali ovde je drugačija situacija u ovoj sezoni jer se pokazao drugačije - rekao je Đukić.

- Šta misliš o tome što je Nerio otkrio da je Aneli za ručkom prevrtala očima na Luku? - upitao je Darko.

- To je bilo sto postotno iskreno s njene strane, obzirom da nije znala da će Nerio ući. Ja dok sam gledao rijaliti, meni je Aneli izgledala na neke trenutke simpatična, ali nikako mi se ne dopada u odnosima - rekao je Đukić.

Autor: N.Panić