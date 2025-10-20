Mali razmaženko: Miki Dudić osuo rafal prozivki na Anđelov račun i rešio da obustavi svaki sukob s njim! (VIDEO)

Preokret!

Miki Dudić bio je naredni sagovornik voditelja Darka Tanasijevića u Šiša Baru i tom prilikom govorio je o sukobu sa brojnim takmičarima, a potom se osvrnuo i na rat Zorice Marković i Milene Kačavende.

- Zbog čega nerviraš pojedine takmičare? - upitao je Darko.

- Ja sam se postideo kada sam potkačio onako Kačavendu jer to nije bilo džentlmenski, ali dobro. Nju smatram i psom i čovekom jer ima nešto ljudski u sebi, ali ume dobro da ujede. Nadam se da će ostati na ovakvoj raspravi jer ja nisam za to da se diraju porodice. Bebicu sam takođe ja prvi udario, to je meni zamereno i tu je nastao sukob mišljenja i svađa - rekao je Miki.

- Šta se dešava sa Anđelom? - upitao je Darko.

- Sazreo je kao igrač, ali ne i kao čovek. Mislim da je dečko malo više umišljen i da ima držanje svoje ekipe, prekida dok izlažeš svoju misao i on meni nije dorastao još uvek. On ima da se pokaže kao muškarac koji ume da se agresivno pokaže u svađama, ali pošto sam ga izazvao onda sam shvatio da je mali razmaženko - rekao je Miki.

- Šta misliš o Zorici i Kačavendi? - upitao je Darko.

- Meni su se svi smejali kada sam rekao da trebaju da se malo obuzdaju, ali ja sam svakako pristrasan Zorici obzirom da smo toliko dugo prijatelji i da se ona zna sa mojim roditeljima - rekao je Miki.

- Šta imaš da kažeš za Alibabu? - upitao je Darko.

- Deluje mi mudar tip - rekao je Miki.

Autor: N.Panić